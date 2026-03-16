Comment Israël et le FBI ont manigancé de faux complots d’assassinat pour pousser Trump à la guerre contre l’Iran

Asif Merchant, accusé d’être le cerveau d’un complot iranien (géré par le FBI) visant à assassiner Trump .

Max Blumenthal – Le 14 mars 2026 – mondialisation.ca





Le FBI a orchestré des complots pour convaincre Trump que l’Iran cherchait à l’assassiner, tandis qu’Israël et ses alliés au sein de l’administration ont exploité les peurs les plus profondes du président pour le maintenir sur la voie de la guerre.

« Je l’ai eu avant qu’il me chope », a déclaré avec enthousiasme le président Donald Trump à un journaliste interrogé sur ses motivations pour autoriser l’assassinat du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, le 28 février 2026.

Par cette remarque improvisée, Trump a révélé que l’angoisse d’être assassiné par des agents iraniens avait influencé sa décision de déclencher une guerre pour un changement de régime, une guerre conjointe entre les États-Unis et Israël, qui a déjà entraîné des pertes américaines, des attentats à la bombe contre des écoles et des hôpitaux en Iran, des frappes de représailles iraniennes dévastatrices contre des bases militaires et des ambassades américaines, et une crise économique mondiale qui s’aggrave.

Les craintes d’assassinat de Trump étaient fondées. Il avait failli être tué à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet 2024 par Thomas Crooks, un étudiant en ingénierie de 20 ans, qui a tiré huit balles sur l’ancien président depuis un toit, lui entaillant l’oreille et manquant sa tête de peu. Deux mois plus tard, un sans-abri nommé Ryan Routh a été arrêté après s’être caché pendant des heures dans les buissons près de la résidence Mar-a-Lago de l’ancien président à West Palm Beach, en Floride. Routh avait été repéré après avoir pointé un fusil d’assaut sur un agent des services secrets alors que Trump jouait au golf à environ 365 mètres de là.

Les autorités n’ont toujours pas fourni la moindre preuve de l’implication de l’Iran dans ces deux tentatives d’assassinat contre Trump. Pourtant, depuis ces événements tragiques, les conseillers de Trump proches d’Israël, les services de renseignement israéliens et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même ont déployé des efforts considérables pour lier Téhéran à ces complots. Plus choquant encore, le FBI a orchestré de toutes pièces une série de complots d’assassinat, parvenant à convaincre Trump que l’Iran le traquait sur le sol américain avec des équipes de tueurs à gages extrêmement sophistiquées.

La suite :





https://www.mondialisation.ca/comment-israel-et-le-fbi-ont-manigance-de-faux-complots-dassassinat-pour-pousser-trump-a-la-guerre-contre-liran/5705603



