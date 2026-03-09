Ecrans : dégats alarmants sur les cerveaux en formation

En tant que parents, nous le savons déjà : trop de temps passé devant les écrans, trop d'émotions. Mais que se passerait-il si c'était bien pire ? Vous voyez bien l'écran ? Voici Rose, cinq ans.





Elle faisait partie des 60 enfants ayant participé à une étude approfondie aux États-Unis. L'étude a utilisé l'IRM pour scanner le cerveau d'enfants âgés de trois à cinq ans. Les résultats sont véritablement alarmants.





Le temps passé devant les écrans interactifs entraîne une perte de matière blanche dans le cerveau. En termes plus simples, on pourrait parler d'une forme de déficience ou de lésion cérébrale. Le professeur Mike Nagel, de l'Université de la Sunshine Coast, a consacré sa carrière à l'étude du développement cérébral de l'enfant.





La matière blanche du cerveau est composée d'une substance appelée myéline. La myéline entoure les axones des neurones et agit comme un isolant et un conducteur. Un peu comme la gaine plastique d'un fil électrique.





Si l'on observe des anomalies dans la production de myéline dès le plus jeune âge, on constate probablement des déficits de connectivité neuronale. L'étude montre que plus un enfant passe de temps devant un écran, plus la perte de substance blanche est importante. Vous souvenez-vous de votre première réaction face à ces résultats ? Non seulement en tant que professionnel du secteur, mais aussi en tant que père.





Ma première réaction a été : « Waouh ! Je ne m'attendais pas à voir ça.» Je n'avais pas réalisé qu'une chose aussi minime – deux heures par jour, selon l'étude – puisse avoir un impact aussi profond sur la substance blanche liée au développement du langage. Et par conséquent, sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Franchement, ça a été un choc.





Il pense également que les données massives confirment ces observations. En 2010, les smartphones sont devenus courants et abordables. Les applications et les réseaux sociaux ont explosé.





Nous pouvons donc maintenant mesurer l'impact. La détresse psychologique chez les adolescents a explosé. Et regardez les dates !





Tout cela s'est produit après la révolution des smartphones en 2010. Les maladies mentales ont explosé. Les hospitalisations pour troubles mentaux ont augmenté de 81 % chez les filles.





Automutilation, forte augmentation chez les enfants de 10 à 12 ans. Le pourcentage d'enfants dormant moins de sept heures par nuit, regardez ça. Tout cela depuis 2010.





Le seul graphique qui est à la baisse : le temps que les enfants passent avec leurs amis en face à face. Bonjour.





Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. C'est super de vous voir enfin. Ravi de vous voir aussi.





Merci de votre patience. Le professeur Hutton est très sollicité. Ce sont ses recherches qui ont prouvé le lien entre le temps passé devant les écrans et la perte de substance blanche dans le cerveau.





Oui, je pense, enfin, c'est vraiment le problème que l'on préfère ignorer. C'est une relation tellement évidente. John, qu'est-ce qui vous fait peur si on ne s'en occupe pas ? La peur, c'est de perdre toute une génération d'enfants, des enfants qui grandissent sans réaliser leur potentiel.





L'augmentation continue de l'automutilation et des troubles de l'image corporelle, de l'anorexie et de la boulimie. Fumer provoque le cancer de la bouche. Le professeur pense que le temps passé devant les écrans aura le même impact que le tabac sur la génération précédente.





Pendant des décennies, on a fait comme si de rien n'était, car tout le monde savait que fumer était probablement nocif. Mais l'industrie a réagi en affirmant que non. Je pense que la même chose se produira avec les appareils électroniques.





Nous risquons de voir un grand nombre d'enfants, et toute une génération, souffrir inutilement. En tant que parents, nous avons déjà bien assez de dangers à gérer. Mais il est clair que le temps passé devant les écrans est un sujet auquel nous devons prêter attention.





Alors, quelles devraient être les recommandations ? À partir de quel point est-ce excessif ? Existe-t-il une limite acceptable ? Quel est le juste milieu, Mike ? C'est la question à un million de dollars. Il n'est absolument pas nécessaire qu'un enfant de 0 à 8 ans utilise des écrans régulièrement. Voici les conseils de nos experts :





Pas d'appareils dans la chambre. Pas d'appareils pendant les repas. Cela concerne aussi les adultes.





Aucun écran interactif n'est autorisé pour les enfants de moins de cinq ans. Pour les plus grands, jusqu'à 12 ans, pas plus de 30 minutes par jour. Des limites pour les adolescents ? C'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas ?