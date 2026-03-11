L’arrogance autoritaire du président Trump : un présage de l’effondrement de l’empire?

Peter Koenig – Le 10 mars 2026





Dans ses discours ou ses interviews, lorsqu’on lui pose des questions sur le respect des lois internationales, le président américain répond ouvertement : « Je m’en fiche, je suis au-dessus des lois, je peux faire ce que je veux », et il fait littéralement ce qu’il veut. Regardez le Venezuela, maintenant l’Iran, et bien d’autres pays encore.

Ce même président déclare à l’Iran, qui considère Mojtaba Khameneni, le fils du Guide suprême assassiné, comme le successeur potentiel de son père (soutenu par le Corps des gardiens de la révolution islamique – CGRI) : « C’est moi qui nommerai votre prochain Guide suprême, pas vous. »

Ce président, appelé Donald Trump, le jour même, le 28 février 2026, de l’attaque non provoquée et de l’assassinat du Guide suprême, par son ami intime Netanyahu / Mossad, organise une fête dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride, pour les milliardaires. Ils paient un droit d’entrée d’un million de dollars américains par personne, afin de refinancer la société de Trump, PAC MAGA Inc. Donald Trump a été vu en train de danser avec une cravate dorée.

Voir ceci https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-iran-attacks-timeline-b2930476.html

PAC signifie Political Action Committee (comité d’action politique). Il s’agit d’un type d’organisation qui collecte et dépense des fonds afin d’influencer les élections en soutenant ou en s’opposant à des candidats, des mesures électorales ou des lois. Les PAC amplifient l’influence des milliardaires donateurs dans la politique américaine et sont souvent sévèrement critiqués, sans grand succès. Tout cela peut être qualifié d’arrogance extrême et excessive, ou d’orgueil démesuré.

L’orgueil démesuré décrit une personne dotée d’une fierté extrême, dangereuse ou excessive qui conduit souvent à sa chute. Le terme trouve son origine dans la tragédie grecque pour décrire le fait de défier les dieux. Aujourd’hui, il désigne généralement le fait de dépasser les limites humaines en commettant des actes violents causés par une fierté excessive, en ignorant les avertissements, ce qui entraîne l’échec ou la ruine.

La suite :





https://www.mondialisation.ca/larrogance-autoritaire-du-president-trump-un-presage-de-leffondrement-de-lempire/5705430



