Le revirement nucléaire de Macron : une volte-face très coûteuse pour la France

Le Collectif citoyen et Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 11 mars 2026 -





Entre promesses électorales et réalités énergétiques, le président fait face à des critiques sur ses erreurs factuelles et ses incohérences politiques.

Dans un long message publié ce jour sur X, Emmanuel Macron célèbre le nucléaire civil comme une solution stratégique pour l’indépendance énergétique, la résilience, la compétitivité et la décarbonation. Il y vante les 57 réacteurs français, la production record de 370 TWh en 2025 et les exportations massives d’électricité décarbonée, tout en insistant sur les faibles émissions de CO₂ du nucléaire : « 12 grammes de CO₂ par kilowattheure contre 490 pour le gaz et 820 pour le charbon ». Ce post, accompagné d’un tableau illustrant ces chiffres, marque un virage assumé vers le nucléaire après des années de promesses contraires.

Pourtant, même dans cette nouvelle posture pro-nucléaire, le président commet une erreur factuelle : il cite 12 g CO₂/kWh, une valeur souvent retenue comme médiane mondiale par l’IPCC, alors qu’une analyse du cycle de vie (ACV) publiée par EDF en 2022 évalue les émissions réelles du parc nucléaire français à seulement 3,7 g CO₂eq/kWh. Ce chiffre plus bas s’explique par l’utilisation d’une électricité déjà très décarbonée pour l’enrichissement de l’uranium et la gestion du cycle du combustible en France. Cette approximation, commise en 2026 malgré des données précises et publiques depuis plusieurs années, interroge une nouvelle fois la rigueur scientifique du chef de l’État.

Un autre post sur X, publié le même jour, illustre encore ce tournant avec une photo du Sommet sur l'Énergie Nucléaire 2026 à Paris, où Macron pose aux côtés de leaders internationaux pour affirmer le rôle clé du nucléaire civil dans l'indépendance énergétique, la décarbonation et la compétitivité.

La suite :





https://www.francesoir.fr/politique-france-societe-economie-science-tech/le-revirement-nucleaire-de-macron-une-volte-face