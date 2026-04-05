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Ciel Voilé

Iran : actualités au 5 avril 2026

5 Avril 2026, 18:13pm

 

https://x.com/BPartisans/status/2040666162304831809

Au Pentagone, des problèmes en raison du désaccord des militaires avec les bombardements de l'Iran. Le chef du ministère de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, s'est indigné des déclarations anti-guerre du pape et a interdit les services catholiques au Pentagone le Vendredi saint. Le pape n'était pas d'accord avec Hegseth sur le fait que les Américains mènent une lutte au nom du Christ. La domination « est étrangère à la voie de Jésus-Christ », a noté Léon XIV. Hegseth a également licencié deux douzaines d'officiers et trois généraux cette semaine.

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