Iran : actualités au 5 avril 2026

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Au Pentagone, des problèmes en raison du désaccord des militaires avec les bombardements de l'Iran. Le chef du ministère de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, s'est indigné des déclarations anti-guerre du pape et a interdit les services catholiques au Pentagone le Vendredi saint. Le pape n'était pas d'accord avec Hegseth sur le fait que les Américains mènent une lutte au nom du Christ. La domination « est étrangère à la voie de Jésus-Christ », a noté Léon XIV. Hegseth a également licencié deux douzaines d'officiers et trois généraux cette semaine.