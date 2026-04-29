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Ciel Voilé

Siavosh Ghazi en direct de Téhéran

29 Avril 2026, 12:26pm

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C
Claire Gillespie
29/04/2026 17:29
Comme toujours le blog est extrêmement riche en informations, merci Sylvie ! <br /> Je note qu'ici le journaliste Slavosh Ghazi, sur place à Téhéran, confirme le changement de temps en Iran avec de nombreuses pluies après de longues années de sécheresse, la destruction des radars/système HAARP pouvant être à l'origine de cette soudaine modification du climat. Sur ce même blog Jeffrey Sachs interrogé, notamment sur cette question, par Tucker Carlson affirmait pourtant que la destruction de ces systèmes ne pouvait pas en être la cause. Pourquoi une telle affirmation alors que des scientifiques et l'armée elle-même ont prouvé l'impact de ces systèmes sur le climat (arme de guerre).
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