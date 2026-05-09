Comment la famille régnante des Émirats arabes unis capte les subventions de la PAC

La famille de l’émir d’Abou Dhabi et dirigeant des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, contrôle des dizaines de milliers d’hectares de terres agricoles en Europe. Une enquête révèle qu’elle a bénéficié en six ans d’au moins 71 millions d’euros de subventions au titre de la politique agricole commune (PAC), alors que les productions sont exportées vers les pays du Golfe.

Publié le 7 mai 2026 à 17h33, Jean-Luc Majouret

Alors que les États membres de l’Union européenne tentent actuellement de déterminer les orientations de la prochaine politique agricole commune (PAC), une enquête révèle que la famille de Mohammed ben Zayed, l’homme qui est à la tête des Émirats arabes unis, a largement bénéficié des subventions attribuées ces dernières années au titre des dizaines de milliers d’hectares de terres agricoles qu’elle contrôle en Espagne, en Italie et en Roumanie.

Conduite en partenariat avec le site d’information espagnol Eldiario.es, le quotidien britannique The Guardian et le site roumain G4Media, l’enquête du collectif international de journalistes DeSmog a passé au peigne fin les données concernant les milliers de bénéficiaires de la PAC entre 2019 et 2024.

Les journalistes ont notamment comptabilisé 110 versements à une myriade de sociétés et de filiales détenues par la famille Al Nahyane – l’une des plus riches du monde – pour un montant supérieur à 71 millions d’euros.

“En un peu plus de quinze ans, la dynastie émiratie s’est imposée comme un acteur majeur de l’agriculture mondiale”, explique DeSmog. Elle a acquis de vastes surfaces de terres agricoles ainsi que des entreprises agroalimentaires en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe.

Le tout par le biais d’une myriade de sociétés en réalité détenues plus ou moins directement par des membres de la famille de Mohammed ben Zayed. Car aux Émirats, “il n’existe pas de frontière nette entre les finances de l’État et celles des familles au pouvoir”, explique Marc Valeri, qui enseigne l’économie politique du Moyen-Orient à l’université d’Exeter.





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