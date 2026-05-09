Pourquoi le ciel est-il tombé sur les iraniens ?

Daniel Godet pour France-Soir Publié le 09 mai 2026





Il ne s’agit pas ici des bombes lancées à distance sur l’Iran par le couple USA-Israël : vous en entendez déjà parler assez.

Non, il s’agit d’un retour à la normale climatique printanière en Iran, mais aussi en Irak, voire en Turquie : la pluie ne cesse d’y tomber depuis début mars dernier, avec un retour de la neige dans les hauteurs ; les sols asséchés s’imbibent, les lacs à sec réapparaissent et les barrages se remplissent et pour certains débordent, les fleuves (notamment le Tigre) rivières montent, la ‘masse verte’, notamment les marais se développe… Du coup, la température baisse de 5 degrés par rapport aux années précédentes ; c’est comme si le climat avait changé. Et les perspectives de récolte s’améliorent.

Les témoins locaux disent que c’est un retour à la normale, qu’il était habituel il y a une génération de rentrer trempé d’une journée de travaux aux champs à cette époque de l’année. Simplement, on l’avait oublié. Le journaliste iranien Sioursk Ghazi, correspondant à Téhéran de RFI et France 24, a apporté son témoignage direct lors d’interviews qui valent la vue avec Thomas Seraphine (sur Tocsin, 23 minutes) et avec Idriss Aberkane (38 minutes!).

Que s’est-il donc passé début mars ? Un choc climatique de 4 à 5 écarts-types selon Idriss Aberkane ; une chance sur un million que cela soit naturel d’après Dave Wigington de Geoengineering Watch, ancien consultant de la CIA.

Deux facteurs sont mis en avant :

Les Iraniens ont détruit le 13 avril un centre de recherche et opérations en ingénierie météo aux Émirats ; ce centre en place depuis 1990 était connu comme rain maker: il organisait l’ensemencement chimique des nuages (voire de la quasi-absence de nuages) pour provoquer des précipitations sur les Émirats ; c’était connu par quelques manifestations parfois extrêmes : pluies torrentielles pouvant aller jusqu’à inonder les villes locales, averses de neige ou de grêle, etc. Une interrogation ‘cloud seeding flooding Emirates’ suffit, même sans IA, à bien percevoir l’ampleur et une certaine régularité récente de ces phénomènes.

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