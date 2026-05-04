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Ciel Voilé

Les lanceurs d'alerte enfin récompensés par cette association citoyenne !

4 Mai 2026, 18:35pm

Les lanceurs d'alerte enfin récompensés par cette association citoyenne !

 

https://x.com/BPartisans/status/2051165112715624722

 

 

Scandale chez « Politico » et « Telegraph » ; ordre du propriétaire de soutenir le régime sioniste ou de quitter le travail


 

Matthias Döpfner, PDG de la société médiatique allemande « Axel Springer », a demandé aux employés des médias affiliés à cette société, y compris « Politico » et « Telegraph », de soutenir publiquement le régime sioniste, sinon de démissionner de leur poste.


 

Döpfner a souligné dans ses déclarations que le soutien au régime sioniste fait partie des principes et de l'identité de ce groupe médiatique, et que les personnes qui ne sont pas d'accord avec cette approche n'ont pas leur place dans cette organisation.


 

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