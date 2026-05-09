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Pourquoi le Service des forêts des États-Unis utilise-t-il du glyphosate dans le bassin du lac Tahoe en se basant sur des recherches corporatives rétractées et rédigées par des nègres scientifiques ?





Michelle Perro, MD 9 mai 2026





J'ai récemment été alertée de l'épandage imminent de glyphosate sur les forêts vierges de Californie. Nos forêts nationales sont censées être le dernier refuge de nature sauvage intacte ; les poumons de notre pays et l'héritage que nous laissons à nos enfants. Or, le Service des forêts des États-Unis (USFS) poursuit activement son projet d'épandre du glyphosate, le principe actif du Roundup, sur des milliers d'hectares de la zone incendiée par l'incendie de Caldor, dans le bassin du lac Tahoe.





Ils appellent cela du « reboisement ». Nous, nous appelons cela un désastre écologique et sanitaire.





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Vérification des faits





Le projet : Le projet de restauration après l’incendie de Caldor, finalisé par le Service des forêts du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) fin mars 2026, prévoit l’utilisation d’herbicides, dont le glyphosate, sur des milliers d’hectares de forêts nationales entourant le bassin du lac Tahoe.





L’ampleur : Si les chiffres concernant la superficie varient selon les réseaux sociaux, la réalité est que le plan couvre une vaste étendue de nos terres publiques. L’USFS a augmenté de façon constante son utilisation d’herbicides, avec des applications documentées sur plusieurs milliers d’hectares en Californie ces dernières années.





La corruption de la science : Soyons clairs : la recherche sur la sécurité est en train de s’effondrer. En décembre 2025, l’étude sur laquelle l’USFS s’appuyait pour justifier ces atteintes à l’environnement a été officiellement rétractée après avoir été révélée comme ayant été rédigée par des employés de Monsanto.





Les fondements sont brisés





L’aspect le plus choquant de cette décision est que l’USFS se base entièrement sur des données scientifiques obsolètes.





Oui, des données scientifiques obsolètes.





En décembre 2025, la principale étude de sécurité ayant servi de base à l'évaluation environnementale du Service des forêts des États-Unis (USFS) concernant ces programmes d'épandage a été officiellement rétractée. Pourquoi ? Parce qu'il a été révélé qu'elle avait été rédigée par des employés de Monsanto (désormais propriété de Bayer).





Réfléchissez-y. Une agence fédérale chargée de la gestion de nos terres publiques fonde sa décision d'utiliser des produits chimiques industriels sur une étude fabriquée par la multinationale même qui profite de la vente de ces produits. Ce n'est pas de la science ; c'est du marketing déguisé en politique fédérale.





Bayer a déjà versé plus de 12 milliards de dollars d'indemnités à des personnes ayant développé des cancers suite à l'utilisation de ses produits. Pourtant, notre gouvernement continue de les considérer comme « sûrs ».





Soyons réalistes.





Pourquoi agissent-ils ainsi ? Le phénomène des portes tournantes.





Pourquoi une agence gouvernementale procéderait-elle à des épandages chimiques alors que les études scientifiques invoquées pour justifier la « sécurité » se sont révélées frauduleuses ? La réponse réside dans la corruption institutionnelle profondément enracinée :





Influence des entreprises : Des agences comme l’USFS et l’EPA sont souvent composées d’anciens lobbyistes de l’industrie et de scientifiques travaillant pour des entreprises. Leur objectif n’est pas la santé de la forêt, mais la protection de contrats lucratifs de longue date avec des géants de la chimie comme Bayer.





Suppression des alternatives : Ils rejettent l’élimination mécanique ou les brûlages dirigés non pas parce qu’ils sont inefficaces, mais parce qu’ils ne génèrent pas les revenus importants que procure la dépendance aux produits chimiques.





Normalisation des dommages : En utilisant des termes comme « certifié par l’EPA », ils délèguent leur responsabilité morale à une agence qui a passé des décennies à protéger l’industrie chimique de toute responsabilité.





Le « pantouflage » n’est pas qu’une simple métaphore ; c’est le principal système de gestion des terres et de l’environnement au niveau fédéral. En plaçant des personnes issues de l’industrie à des postes de pouvoir réglementaire, le système garantit que des décisions comme l’utilisation du glyphosate dans nos forêts sont prises dans le but de privilégier les profits des entreprises au détriment de la santé écologique et publique.





Les personnes suivantes illustrent l’ampleur de cette emprise. L'EPA : Des initiés de l'industrie aux commandes





Le Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution est composé de personnes dont la carrière précédente était consacrée à la lutte contre les réglementations mêmes qu'elles contrôlent aujourd'hui.





Nancy Beck : Ancienne cadre supérieure de l'American Chemistry Council, un groupe de lobbying industriel qui a dépensé des millions pour s'opposer au contrôle. Durant son passage à l'EPA, elle a joué un rôle déterminant dans l'affaiblissement des réglementations sur les polluants éternels et l'amiante.





Lynn Ann Dekleva : Ancienne employée du géant chimique DuPont et ancienne lobbyiste pour l'American Chemistry Council. Son mandat a été marqué par des rapports internes indiquant que le personnel de l'EPA se sentait contraint de contourner les évaluations de sécurité rigoureuses des nouveaux produits chimiques.





Doug Troutman : Aujourd'hui haut responsable de la réglementation des produits chimiques, il a dirigé pendant près de vingt ans l'American Cleaning Institute, un organisme dont la mission est de remettre en question, voire de supprimer, les recherches établissant un lien entre les produits chimiques de nettoyage et les risques pour la santé.





Aaron Szabo : Ancien lobbyiste pour l'American Fuel & Petrochemical Manufacturers Association









Il supervise désormais des dispositions clés de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act). Il a joué un rôle central dans la création de mécanismes permettant aux pollueurs de contourner les réglementations habituelles.





Abigale Tardif : Une autre ancienne lobbyiste du secteur des énergies fossiles, fortement impliquée dans l'octroi d'« exemptions présidentielles » aux principaux pollueurs, facilitant ainsi l'accès direct entre les intérêts des entreprises et les décideurs réglementaires.





Des personnes tirent les ficelles. Ces parents ne s'inquiètent-ils pas des conséquences toxiques sur leurs enfants ? Leurs petits-enfants ? De leur propre bien-être ? De la faune sauvage ? Les forêts ne sont pas des actifs à gérer, mais des écosystèmes vivants à protéger.





Le Service des forêts des États-Unis (USFS) : Intérêts liés au bois et restructuration





Le Service des forêts des États-Unis a connu une évolution similaire, passant d'une gestion scientifique à un modèle de gestion industrielle.





Tom Schultz : Nommé à la tête des efforts de restructuration de l'USFS, il a une expérience dans l'industrie du bois, notamment au sein de l'Idaho Forest Group, l'un des plus importants producteurs de bois d'œuvre du pays. Son plan de restructuration, qui sape en grande partie les stations de recherche, correspond parfaitement aux souhaits de longue date de l'industrie du bois visant à réduire les évaluations environnementales et la protection des terres.





Michael Boren : En tant que sous-secrétaire à l'Agriculture chargé des Ressources naturelles et de l'Environnement du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), il supervise le Service des forêts des États-Unis (USFS). Son mépris flagrant des réglementations relatives aux forêts nationales, notamment la construction d'ouvrages non autorisés et les survols aériens dans des espaces restreints, témoigne d'un dédain pour la mission même de la conservation des terres publiques.





Pourquoi c'est important





Lorsque l'USFS fait pression pour pulvériser 75 000 acres, il ne s'agit pas d'une décision fondée sur une découverte scientifique objective. C'est une action administrative dictée par des personnes dont la carrière s'est entièrement construite au sein des conseils d'administration des entreprises qu'elles sont censées « réglementer ».





Elles ne se contentent pas d'être d'accord avec l'industrie ; elles sont l'industrie. En démantelant les divisions de recherche et en remplaçant les scientifiques de carrière par des lobbyistes, elles s'assurent que les « preuves » utilisées pour justifier l'empoisonnement de nos forêts soient toujours, opportunément, en faveur des profits. Voici la réalité de l'État réglementaire : il est tombé sous son emprise et sert à démanteler les protections qui, autrefois, séparaient notre environnement de l'exploitation par les entreprises.





Pourquoi le discours sur la « sécurité » échoue





Soyons clairs. Le Service des forêts des États-Unis (USFS) compte sur l'Agence de protection de l'environnement (EPA) pour certifier l'innocuité de ces produits chimiques. Or, l'EPA est prise au piège depuis des décennies d'une mainmise des industries qu'elle est censée contrôler.





Le mythe de l'application « ciblée » : L'agence affirme qu'il s'agit d'applications « limitées et ciblées ». Mais quiconque a passé du temps dans les forêts du lac Tahoe connaît la réalité du transport par le vent et du ruissellement. Ces produits chimiques ne restent pas là où ils sont épandus ; ils contaminent le sol, les nappes phréatiques et la chaîne alimentaire.





La suppression des alternatives : Nous savons que le débroussaillage manuel, les brûlages dirigés et la gestion mécanique sont efficaces. Mais ces méthodes n'enrichissent pas les conglomérats chimiques. Le Service des forêts des États-Unis (USFS) privilégie la voie chimique car il est attaché à un modèle de gestion qui privilégie les avantages industriels au détriment de l'intégrité écologique.





Qui est touché ? La biosphère tout entière.





La dévastation écologique causée par l'application massive de glyphosate dépasse largement le cadre des plantes « envahissantes » ciblées, engendrant un effet domino qui compromet l'intégrité de toute la biosphère alpine. En éliminant sans discernement la végétation du sous-bois, cette agression chimique toxique dépouille le paysage de sa biodiversité essentielle, détruisant le réseau complexe de vie qui soutient les pollinisateurs indigènes, les micro-organismes du sol et les insectes qui constituent la base de la chaîne alimentaire locale.





De plus, en s'infiltrant dans le fragile bassin versant du lac Tahoe, ces produits chimiques menacent la pureté de l'eau elle-même, provoquant une accumulation toxique à long terme dans la faune aquatique et perturbant le cycle naturel des nutriments du sol forestier.





En aseptisant une forêt et en la privant de sa diversité vivante, nous ne « restaurons » rien. Nous créons un paysage stérile, géré industriellement, vulnérable aux maladies, au stress climatique et à un effondrement écologique permanent.





Alerte skieurs





Pour ceux qui se rendent en montagne pour la poudreuse, ces pulvérisations constituent une attaque directe contre l'expérience même pour laquelle ils paient des sommes considérables. Au-delà de la dégradation écologique, imaginez-vous tracer des lignes dans des forêts où le sol et la végétation ont été stérilisés chimiquement, vous exposant, vous et votre famille, à des résidus toxiques qui persistent longtemps après l'application initiale.





Lorsque le Service des forêts des États-Unis (USFS) pulvérise secrètement des produits chimiques et utilise une gestion industrielle au détriment de la santé du paysage alpin, il ne se contente pas de modifier la forêt ; il empoisonne l'air que vous respirez et l'environnement dans lequel vous vous immergez pour échapper aux poisons du monde moderne. Votre forfait saisonnier vous donne accès à un environnement toxique.





Des paysages sont systématiquement transformés en sites d'expérimentation dépendants de produits chimiques. Chaque hectare traité est un hectare de nature sauvage dépouillé de son essence naturelle, saine et vibrante.





Conséquence ? La dégradation de votre santé et de votre bien-être.





Si nous restons silencieux face à la mainmise des institutions sur nos politiques environnementales, nous perdons le droit à un avenir sain et propre, et nous laissons, ainsi que nos enfants, subir les conséquences d'un environnement empoisonné au nom du profit des entreprises.





Quel héritage souhaitez-vous laisser à vos enfants ?





Appel à l'action : Reprenons possession de nos forêts !





Nous ne pouvons pas attendre que le gouvernement enquête sur lui-même. Cela n'arrivera pas.





Le Service des forêts des États-Unis (USFS) compte sur notre lassitude, notre manque de temps ou notre intimidation face à son jargon « expert » pour que nous réagissions. Voici comment y mettre un terme :





Exigez des comptes : Contactez vos représentants par téléphone ou par courriel. Le projet de restauration après l'incendie de Caldor (décision publiée le 27 mars 2026) est actuellement responsable de cet empoisonnement. Exigez la suspension immédiate de toute pulvérisation d'herbicides dans le bassin du lac Tahoe jusqu'à ce qu'une étude indépendante, non financée par des entreprises, soit menée.





Kristi Schroeder (Service des affaires publiques/Contact du Service des forêts des États-Unis) : kristi.schroeder@usda.gov





Andrew Mishler (Gardien forestier du district de Placerville) : andrew.mishler@usda.gov





Victor Lyon (Unité de gestion du bassin du lac Tahoe) : victor.lyon@usda.gov





Dénoncez la « science zombie » : Faites entendre votre voix sur les réseaux sociaux, dans la presse locale et sur les forums communautaires pour souligner que le Service des forêts des États-Unis s'appuie sur des études rétractées et rédigées par des tiers. Utilisez l'expression « science zombie » car elle est tout à fait justifiée.





Soutenez le contrôle local : Interrogez l'Agence régionale de planification du lac Tahoe (TRPA). Celle-ci a déjà soulevé des questions concernant ce projet ; incitez-la à exiger que la réglementation environnementale soit appliquée sur la base de données scientifiques fiables, et non d'études financées par des entreprises.





Pour contacter le bureau principal de la forêt nationale d'Eldorado, qui supervise les efforts de restauration suite à l'incendie de Caldor, vous pouvez généralement le joindre au :





Téléphone : (530) 622-5061





Nos forêts n'appartiennent pas aux entreprises chimiques. Elles appartiennent au peuple. Il est temps de faire savoir au Service des forêts que nous sommes vigilants et que nous n'accepterons pas que notre environnement soit empoisonné par les mensonges d'une multinationale discréditée.





Californiens, partagez cette information. Seule une mobilisation à l'échelle de l'État (et du pays) permettra d'arrêter cet empoisonnement massif.