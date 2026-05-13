Qui lit vraiment les publications scientifiques ? Pas même nos experts ?

Hélène Banoun – mondialisation.ca – Le 12 mai 2026





Il n’est pas inutile de rappeler que la gestion actuelle de la dermatose nodulaire bovine, cette affection parfaitement bénigne, semble demeurer à peu près aussi incomprise dans les exploitations agricoles… que dans certains ministères, tant les décisions imposées semblent régulièrement prises à partir de… rien. Hélène Banoun veut aider la profession, ainsi que ses pairs aux commandes. Sera-t-elle audible et lue, au-delà des notes que certains s’échangent confidentiellement et avec effroi ? Bonne lecture.

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Je me pose souvent cette question lorsque je consulte les documents officiels des autorités de santé : « Qui lit vraiment les publications scientifiques ? ». Depuis le début de la crise de la DNC (dermatose nodulaire contagieuse) en été 2025, nous avons pu constater les contradictions entre le discours officiel et l’état de la science (voir les articles que nous avons publiés sur BonSens. (1)

Le dernier cafouillage sur la vaccination et la revaccination des veaux (Vaccination des veaux contre la DNC : encore des cafouillages (2)) laisse suspecter que les experts n’ont pas toujours consulté rigoureusement la littérature scientifique avant d’adresser leurs recommandations au Ministère de l’agriculture.





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