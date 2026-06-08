Didier Jaffre mis en cause dans le scandale Nestlé Waters, a été promu directeur de cabinet de la ministre de la Santé

Publié le 8 juin 2026 par pgibertie





Nous avons la mémoire trop courte. Le secrétaire de l’Elysée en 2021 déjà était dans la tambouille. Ça marche comme ça en République, plus personne au gouvernement ne tient compte des rapports.

Didier Jaffre, ancien directeur général de l’ARS (Agence Régionale de Santé) Occitanie, a bien été nommé directeur de cabinet de Camille Galliard-Minier, ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes Handicapées (rattachée au ministère de la Santé et des Solidarités), en mars 2026.

occitanie.ars.sante.frContexte du scandale Nestlé Waters (eaux en bouteille / Perrier)En 2025, une commission d’enquête sénatoriale a mis en lumière des pratiques de Nestlé Waters (notamment sur le site de Vergèze pour Perrier) : utilisation de filtres non autorisés pour traiter une eau contaminée par des pesticides et des bactéries (dont E. coli et entérocoques). Didier Jaffre a été directement mis en cause pour avoir accepté de modifier un rapport sanitaire de l’ARS à la demande de Nestlé :

Suppression de mentions de contaminations (bactéries, pesticides).

Ajout de paragraphes entiers fournis par l’entreprise.

Échanges documentés avec la présidente de Nestlé Waters, le préfet et le cabinet ministériel de l’époque (Agnès Firmin Le Bodo). lemonde.fr





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https://pgibertie.com/2026/06/08/didier-jaffre-mis-en-cause-dans-le-scandale-nestle-waters-a-ete-promu-directeur-de-cabinet-de-la-ministre-de-la-sante/