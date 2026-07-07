À l’apogée de l’été : le feu et la lumière

Xavier Azalbert, France-Soir - Publié le 06 juillet 2026 - 18:45

Ce 6 juillet 2026, la Terre atteint son aphélie, le point le plus éloigné de son orbite autour du Soleil. Paradoxe cosmique : jamais nous ne sommes aussi loin de notre étoile, et pourtant jamais l’été ne nous a paru aussi brûlant, si l’on en croit les médias. En France, la canicule s’installe une fois de plus, avec seize départements en vigilance orange. Dans les Pyrénées-Orientales et le Gard, des incendies ont déjà dévoré des milliers d’hectares, contraignant des milliers de personnes à évacuer. Le feu n’est plus une anecdote estivale ; il devient pour médias et politiques, le symptôme visible d’un dérèglement qui s’accélère, même si trop souvent on s’aperçoit après coup que la cause était un acte humain malveillant

Beaucoup de Français, surtout parmi ceux qui ont connu l’été 1976, se souviennent de ces températures extrêmes et de cette sécheresse historique qui avait marqué les esprits : records approchant les 37 °C par endroits (avec des mesures qui sont difficilement comparables car les stations ont été urbanisés avec la progression des villes), cours d’eau asséchés, restrictions drastiques. Cette canicule-là, déjà exceptionnelle à l’époque, reste gravée dans la mémoire collective comme une des plus chaudes. Aujourd’hui, les épisodes se multiplient et s’intensifient, comme si le climat nous rappelait, experts médias à l’appui, avec une insistance croissante, que le passé n’était qu’un prélude.

Les médias consacrent leurs titres et leurs antennes à cette chaleur extrême, à ses effets sur les plus fragiles, sur les forêts qui s’embrasent, sur une agriculture déjà éprouvée. On parle abondamment des records, des nuits tropicales, des hôpitaux sous tension. Mais dans ce concert légitime, plusieurs faits sont passés sous silence : les centres de mesures sont difficilement comparables car ils ont été progressivement urbanisés et des témoignages font état de période historique plus chaudes encore. Et une réalité statistique fondamentale est occultée : le froid tue encore plus que la chaleur, à l’échelle mondiale comme en Europe.

Selon les grandes études épidémiologiques (notamment celles publiées dans The Lancet et issues du Global Burden of Disease), les températures non optimales sont associées à environ cinq millions de décès par an dans le monde. Parmi eux, les décès liés au froid représentent environ 4,6 millions, contre environ 0,5 million pour la chaleur – un ratio proche de 9 pour 1. En France, les estimations convergent vers une surmortalité liée au froid de l’ordre de 30 000 décès par an (températures modérément basses comprises), contre quelques milliers pour les vagues de chaleur, même si ces dernières augmentent avec le réchauffement. Le froid n’est pas un détail du passé ; il reste, aujourd’hui encore, le principal tueur climatique.

Ce rappel n’est pas une relativisation du réchauffement. Il souligne au contraire la complexité du défi et l’urgence d’une réponse lucide, sans œillères idéologiques. Car pendant que l’on s’émeut légitimement des canicules, la France reste l’un des pays européens les moins équipés en climatisation. Environ 25 % des logements sont aujourd’hui climatisés, un taux en progression rapide mais encore très inférieur à celui de l’Italie (50-60 %) ou de l’Espagne (plus de 40 %), et globalement aligné sur une moyenne européenne qui plafonne autour de 20 %. Nous sommes, sur ce point, en retard d’adaptation, alors même que les épisodes de chaleur se multiplient et que les populations âgées et vulnérables paient un lourd tribut.

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