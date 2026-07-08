Signe des temps : quand le pouvoir a peur, il n'argumente plus, il interdit

France-Soir Publié le 07 juillet 2026 - 19:20

La Cour de justice de l'Union européenne a franchi un cap...

En Allemagne, trois particuliers sont poursuivis pénalement pour avoir relayé, sur un site gratuit financé par les seuls dons de ses lecteurs, des vidéos de RT Deutsch, chaîne bannie depuis 2022.

La Cour a tranché, peu importe l'absence de but lucratif, peu importe l'ampleur ou la durée de la diffusion. Selon le communiqué de la CJUE, la notion d'« opérateur » recouvre « toute personne responsable, directement ou indirectement » de la mise à disposition du contenu prohibé. L'agence bruxelloise "Agence Europe" résume : l'interdiction « s'applique également à un site internet accessible gratuitement au public ».

Autrement dit, le citoyen qui republie devient un délinquant. Il ne s'agit plus de sanctionner un État ou une chaîne, mais de traquer le regard divergent lui-même. Plus aucun biais de perspective toléré, tout le monde doit fixer le doigt qui pointe la lune, et malheur à qui tourne la tête vers l'autre côté de l'ancien mur. Le site EUalive s'en félicite d'ailleurs ouvertement, y voyant une "faille" enfin colmatée.

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