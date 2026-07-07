Allianz, premier bailleur de fonds étranger de l'Etat israélien

Un géant agro-industriel germano-américain est le plus grand bailleur de fonds étranger des guerres israéliennes

Sébastien Shehadi – Le 5 juillet 2026 – mondialisation.ca

Allianz, dont le siège est à Munich, et sa filiale californienne ont accumulé au moins 2,67 milliards de dollars d’obligations d’État israéliennes depuis 2024.

Au plus fort de la campagne militaire d’Israël à Gaza, une entreprise est devenue le premier bailleur de fonds étranger de l’État israélien – détenant davantage d’obligations d’État israéliennes que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et tous les autres pays réunis.

Il s’agit d’Allianz, le géant allemand de l’assurance et des services financiers, ainsi que de sa filiale californienne de gestion obligataire PIMCO, le plus grand gestionnaire actif d’obligations au monde.

Les données communiquées à Middle East Eye par Profundo, un cabinet de recherche sur le développement durable basé à Amsterdam, montrent qu’en septembre 2025, le groupe Allianz avait accumulé environ 2,67 milliards de dollars d’obligations d’État israéliennes à travers ses différentes filiales de fonds.

Cela représentait 51,8 % de l’ensemble des avoirs non israéliens recensés dans la base de données à ce moment-là. En termes simples : à son apogée, Allianz-PIMCO détenait plus d’obligations de guerre israéliennes que le reste du monde réuni.

Les gouvernements émettent des obligations pour lever des fonds destinés aux dépenses publiques ou pour rembourser leurs dettes.

Pour Israël, ces ventes ont été cruciales pour financer ses guerres à Gaza, au Liban et en Iran, les émissions obligataires ayant atteint des niveaux records tant en 2024 qu’en 2025.

L’achat d’obligations émises par un gouvernement faisant l’objet d’une enquête pour génocide comporte des risques juridiques et de réputation qui vont bien au-delà de ceux liés à un investissement classique dans la dette souveraine, mais les investisseurs ont été largement récompensés pour avoir pris ce risque.

Les obligations d’État israéliennes émises pendant la guerre ont affiché un taux d’intérêt moyen d’environ 5,56 %, contre 1,4 % pour les émissions d’avant-guerre.

Cette « prime de guerre » a fait des obligations israéliennes un placement attractif pour les investisseurs institutionnels en quête de rendement, alors même que la notation de crédit du pays a été dégradée par les trois principales agences.

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