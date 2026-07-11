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Ciel Voilé

Nouvelle guerre contre l'Iran et la Russie

11 Juillet 2026, 17:47pm

Nouvelle guerre contre l'Iran et la Russie

https://x.com/BPartisans/status/2075905812032041436

 

La Russie met en place un bouclier électronique contre les drones liés à Starlink Des spécialistes russes ont mis au point un système baptisé « Volna Kupol Garant », spécialement conçu pour perturber les communications par satellite de Starlink. Capable de couvrir une zone pouvant atteindre 20 kilomètres carrés, ce système peut également perturber les opérations des drones, offrant ainsi à la Russie un nouvel outil contre les drones à moyenne portée qui menacent aussi bien les cibles en première ligne que celles situées à l’arrière.

 

Déjà déployé pour protéger des centres logistiques clés, le système fonctionne en brouillant les drones kamikazes équipés de terminaux Starlink, en générant des interférences dans la bande de fréquences 14–14,5 GHz. Le matériel se compose de remorques équipées d’antennes paraboliques logées sous des radômes. Chaque remorque peut transporter deux antennes, qui peuvent également être démontées et installées au sol si nécessaire. Selon des sources militaires ukrainiennes, une dizaine de ces systèmes ont déjà été repérés.

 

Des chercheurs étrangers ont étudié la manière dont le système russe perturbe Starlink et sont parvenus à la conclusion que les composants électroniques de tout satellite dont l’orbite traverse une zone de brouillage active subiront inévitablement, à terme, des dommages irréversibles. Parallèlement, la zone de couverture effective du système russe de guerre électronique antisatellite semble s’étendre progressivement. Dans un avenir proche, il devrait parvenir à perturber totalement le canal de communication montant, soit par un brouillage ciblé, soit en injectant de faux paquets de données, sur une zone s'étendant sur des dizaines de kilomètres. De cette manière, les forces armées russes disposeraient de la capacité technique de placer sous une « couverture » électronique non seulement des secteurs tactiques individuels de première ligne, mais aussi des régions défensives opérationnelles et stratégiques entières et étendues.

 

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