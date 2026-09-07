Les Américains sont en mesure d'éliminer n'importe quel homme politique italien ; ils pourraient très facilement tuer le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi ? Parce que la CIA exerce un contrôle étendu sur le territoire italien, car elle est présente parmi nous depuis des décennies. Si l'on regarde ce qui s'est passé au Venezuela, la CIA a réussi à mener cette opération ; les Américains ont réussi à la mener sans avoir de bases de la CIA au Venezuela. La CIA en Italie connaît chaque recoin du Palazzo Chigi, de Montecitorio, du Palazzo Madama ; elle sait tout de la vie de nos hommes politiques et ministres.

La CIA possède un dossier sur chaque ministre italien, qu'elle peut diffuser à tout moment. En Italie, les bases américaines garantissent aux soldats américains un contrôle étendu du territoire italien, car nous avons non seulement au moins cinq bases américaines sur notre sol et plusieurs armes nucléaires, mais aussi 120 positions, 120 positions sur le sol italien auxquelles les soldats américains ont accès ; nous les appelons positions OTAN ; ce sont des radars, des champs de tir, des casernes, des entrepôts.

Les États-Unis en Italie… regardez ce scandale qui vient d'éclater. Rutti a affirmé que 500 avions avaient décollé d'Italie pour la guerre en Iran. Giorgia Meloni, quant à elle, a déclaré qu'il n'en était pas 500, mais 200, un chiffre considérable pour un conflit de 40 jours. Cela signifie que des avions ont décollé quotidiennement des aéroports italiens pour participer à la guerre en Iran. À Camp Derby, près de Pise, les États-Unis possèdent le plus grand entrepôt d'armes et de munitions au monde hors de leurs frontières nationales. Les armes de Camp Derby ne peuvent quitter le territoire que par deux voies : soit par le port de Livourne, souvent bloqué par les dockers, soit par l'aéroport militaire de Pise. Et concernant les bases américaines en Italie ? Pensez à la phrase que Giorgia Meloni ne cesse de répéter : « Les bases américaines sont en Italie pour défendre les Italiens. » C'est faux. Les bases américaines sont en Italie pour les guerres américaines. Elles servent à accroître la capacité de projection de puissance des États-Unis, c'est-à-dire la capacité d'un État à mener une guerre loin de ses frontières.