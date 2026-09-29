Canada et Etats-Unis : témoignages sur la période Covid

Traduction

Bonjour à tous, nous sommes en compagnie du sénateur Ron Johnson. Vous venez de tenir une table ronde exceptionnelle où des personnes ont raconté leur vécu concernant la mauvaise gestion du COVID dans les hôpitaux. Quel thème principal avez-vous relevé à travers tous ces témoignages ?

Eh bien, il s'agit là encore d'une attitude très répandue. Vous savez, l'idée prédominante est que si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes condamné à mourir. Les hôpitaux refusent d'autoriser les patients ou leurs familles à suivre un protocole différent. Pourtant, ces médicaments génériques peu coûteux — et qui, j'en suis convaincu, étaient efficaces — n'ont tout simplement pas été administrés.

Nous avons entendu l'avocat Ralph Laricho, qui a défendu 212 familles ; il a obtenu gain de cause dans environ 72 dossiers, et seuls trois patients sont décédés. En revanche, parmi les 140 cas qu'il a perdus, tous les patients sont morts après avoir subi les protocoles hospitaliers incluant le remdesivir et l'intubation. Certes, il ne s'agit pas d'un essai contrôlé randomisé, mais ces témoignages constituent des preuves anecdotiques très solides : ces médicaments génériques bon marché n'auraient pas dû être sabotés par la FDA ; ils auraient dû être adoptés par le corps médical dans sa pratique. Les médecins auraient dû — je le répète — faire preuve d'ouverture d'esprit, mais ils ont préféré suivre des protocoles très stricts qui, tout simplement, ne fonctionnaient pas. Absolument.

La loi « Right to Try » (le droit d'essayer) est une mesure dont vous êtes l'auteur. Elle a été totalement ignorée par les hôpitaux, alors même que les patients devraient pouvoir disposer de cette option. À quoi cela est-il dû, selon vous ?

Malheureusement, pour faire adopter cette loi, il a fallu composer avec l'opposition de l'industrie pharmaceutique (« Big Pharma »). La FDA y était également hostile. Nous avons donc dû en édulcorer le contenu. L'aspect le plus important de cette loi réside dans son intitulé, mais en réalité, elle ne concerne que les patients en phase terminale n'ayant accès à aucun essai clinique ni à aucune autre option thérapeutique. Sa portée est donc malheureusement très limitée, même si je me réjouis de son adoption. Il faut aller plus loin : après « Right to Try 2.0 », nous devons instaurer un véritable « droit au traitement » (Right to Treat). Les médecins ne devraient pas... nous ne devrions pas avoir besoin d'une loi pour autoriser les médecins à prescrire des médicaments approuvés en dehors de leurs indications officielles (usage « hors AMM »). C'est une pratique courante. Les faits sont là. Entre 30 et 40 % de tous les médicaments sont utilisés hors AMM. Ils ne sont pas utilisés pour l'indication approuvée par la FDA, mais les médecins, dans leur pratique, déterminent comment les utiliser. Or, cela a été interdit pendant le COVID. Vous savez, tout à coup, la FDA a en quelque sorte saboté l'ivermectine. Des médecins ont eu le courage et la compétence de traiter des patients atteints du COVID avec de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine ou du budésonide. Leurs carrières ont été brisées. Elles ont été détruites. Cela n'aurait jamais dû arriver. Ils ont le droit de prescrire hors AMM. Ce droit leur a été refusé. Il a été refusé aux patients.

Et je reviens à ma question : combien de personnes sont mortes parce que la FDA a publié ce tweet — le plus populaire de son histoire — qui a saboté l'hydroxychloroquine ?

Plus tôt, il a été question de Surgisphere et de la façon dont cela a saboté l'hydroxychloroquine. Combien de personnes sont mortes parce que nos agences fédérales de santé ont été complices du sabotage de l'utilisation de ces médicaments génériques bon marché ? La gestion de la situation a été absolument désastreuse, et nous vous sommes très reconnaissants de continuer à insister sur ce point. Au Congrès, vous et peut-être le sénateur Rand Paul êtes les deux seules personnes qui en parlent encore, à ma connaissance.

Y a-t-il d'autres collègues qui sont toujours déterminés à obtenir des comptes sur la gestion du COVID ? Je pense que mes collègues ont vu ce que les médias traditionnels m'ont fait subir. Même le groupe React 19 — Brianne Dressen et les personnes blessées par l'injection — étaient consternés à l'époque où j'étais le seul à leur parler. Ron Johnson... c'est le seul qui nous a écoutés.

Maintenant, ils ont évidemment compris qu'il ne faut pas croire ce que disent les médias, n'est-ce pas ? Mais cela montre à quel point les médias ont réussi à me marginaliser, à me ridiculiser et à me diaboliser totalement. Mais maintenant que tout ce dont j'ai parlé s'est avéré exact, ils ne peuvent plus le contester. Alors, ils l'ignorent tout simplement.

Nous avons des exemplaires de l'étude que nous avons publiée le 29 octobre ; elle montre que Peter Markos avait averti que leur algorithme masquerait des signaux de sécurité. Mois après mois, des hauts responsables de la FDA, utilisant un algorithme différent, ont été alertés par des dizaines de signaux de sécurité graves : mort subite d'origine cardiaque, infarctus pulmonaire (celui dont a souffert la patiente prenant l'antifongique), divers types d'accidents vasculaires cérébraux et paralysies faciales. Pas une seule grande chaîne d'information, pas un seul grand journal n'a réellement traité cette affaire. Pourtant, je considère qu'il s'agissait d'une enquête et d'un rapport retentissants. Aujourd'hui, le *British Medical Journal* s'en attribue finalement le mérite. Cela fait plus d'un mois, et ils prétendent avoir mené leur propre enquête. Or, c'est la nôtre. Ils se sont contentés d'interroger Bill Dumouchel et Anna Scharfman. Mais ils refusent de reconnaître le travail de nos enquêteurs du Sénat, car ils ne veulent pas nous conférer de crédibilité. C'est incroyable. Eh bien, continuez votre excellent travail.

Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Merci d'être venu. Merci beaucoup.