Canada et Etats-Unis : témoignages sur la période Covid
Traduction
Bonjour à tous, nous sommes en compagnie du sénateur Ron Johnson. Vous venez de tenir une table ronde exceptionnelle où des personnes ont raconté leur vécu concernant la mauvaise gestion du COVID dans les hôpitaux. Quel thème principal avez-vous relevé à travers tous ces témoignages ?
Eh bien, il s'agit là encore d'une attitude très répandue. Vous savez, l'idée prédominante est que si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes condamné à mourir. Les hôpitaux refusent d'autoriser les patients ou leurs familles à suivre un protocole différent. Pourtant, ces médicaments génériques peu coûteux — et qui, j'en suis convaincu, étaient efficaces — n'ont tout simplement pas été administrés.
Nous avons entendu l'avocat Ralph Laricho, qui a défendu 212 familles ; il a obtenu gain de cause dans environ 72 dossiers, et seuls trois patients sont décédés. En revanche, parmi les 140 cas qu'il a perdus, tous les patients sont morts après avoir subi les protocoles hospitaliers incluant le remdesivir et l'intubation. Certes, il ne s'agit pas d'un essai contrôlé randomisé, mais ces témoignages constituent des preuves anecdotiques très solides : ces médicaments génériques bon marché n'auraient pas dû être sabotés par la FDA ; ils auraient dû être adoptés par le corps médical dans sa pratique. Les médecins auraient dû — je le répète — faire preuve d'ouverture d'esprit, mais ils ont préféré suivre des protocoles très stricts qui, tout simplement, ne fonctionnaient pas. Absolument.
La loi « Right to Try » (le droit d'essayer) est une mesure dont vous êtes l'auteur. Elle a été totalement ignorée par les hôpitaux, alors même que les patients devraient pouvoir disposer de cette option. À quoi cela est-il dû, selon vous ?
Malheureusement, pour faire adopter cette loi, il a fallu composer avec l'opposition de l'industrie pharmaceutique (« Big Pharma »). La FDA y était également hostile. Nous avons donc dû en édulcorer le contenu. L'aspect le plus important de cette loi réside dans son intitulé, mais en réalité, elle ne concerne que les patients en phase terminale n'ayant accès à aucun essai clinique ni à aucune autre option thérapeutique. Sa portée est donc malheureusement très limitée, même si je me réjouis de son adoption. Il faut aller plus loin : après « Right to Try 2.0 », nous devons instaurer un véritable « droit au traitement » (Right to Treat). Les médecins ne devraient pas... nous ne devrions pas avoir besoin d'une loi pour autoriser les médecins à prescrire des médicaments approuvés en dehors de leurs indications officielles (usage « hors AMM »). C'est une pratique courante. Les faits sont là. Entre 30 et 40 % de tous les médicaments sont utilisés hors AMM. Ils ne sont pas utilisés pour l'indication approuvée par la FDA, mais les médecins, dans leur pratique, déterminent comment les utiliser. Or, cela a été interdit pendant le COVID. Vous savez, tout à coup, la FDA a en quelque sorte saboté l'ivermectine. Des médecins ont eu le courage et la compétence de traiter des patients atteints du COVID avec de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine ou du budésonide. Leurs carrières ont été brisées. Elles ont été détruites. Cela n'aurait jamais dû arriver. Ils ont le droit de prescrire hors AMM. Ce droit leur a été refusé. Il a été refusé aux patients.
Et je reviens à ma question : combien de personnes sont mortes parce que la FDA a publié ce tweet — le plus populaire de son histoire — qui a saboté l'hydroxychloroquine ?
Plus tôt, il a été question de Surgisphere et de la façon dont cela a saboté l'hydroxychloroquine. Combien de personnes sont mortes parce que nos agences fédérales de santé ont été complices du sabotage de l'utilisation de ces médicaments génériques bon marché ? La gestion de la situation a été absolument désastreuse, et nous vous sommes très reconnaissants de continuer à insister sur ce point. Au Congrès, vous et peut-être le sénateur Rand Paul êtes les deux seules personnes qui en parlent encore, à ma connaissance.
Y a-t-il d'autres collègues qui sont toujours déterminés à obtenir des comptes sur la gestion du COVID ? Je pense que mes collègues ont vu ce que les médias traditionnels m'ont fait subir. Même le groupe React 19 — Brianne Dressen et les personnes blessées par l'injection — étaient consternés à l'époque où j'étais le seul à leur parler. Ron Johnson... c'est le seul qui nous a écoutés.
Maintenant, ils ont évidemment compris qu'il ne faut pas croire ce que disent les médias, n'est-ce pas ? Mais cela montre à quel point les médias ont réussi à me marginaliser, à me ridiculiser et à me diaboliser totalement. Mais maintenant que tout ce dont j'ai parlé s'est avéré exact, ils ne peuvent plus le contester. Alors, ils l'ignorent tout simplement.
Nous avons des exemplaires de l'étude que nous avons publiée le 29 octobre ; elle montre que Peter Markos avait averti que leur algorithme masquerait des signaux de sécurité. Mois après mois, des hauts responsables de la FDA, utilisant un algorithme différent, ont été alertés par des dizaines de signaux de sécurité graves : mort subite d'origine cardiaque, infarctus pulmonaire (celui dont a souffert la patiente prenant l'antifongique), divers types d'accidents vasculaires cérébraux et paralysies faciales. Pas une seule grande chaîne d'information, pas un seul grand journal n'a réellement traité cette affaire. Pourtant, je considère qu'il s'agissait d'une enquête et d'un rapport retentissants. Aujourd'hui, le *British Medical Journal* s'en attribue finalement le mérite. Cela fait plus d'un mois, et ils prétendent avoir mené leur propre enquête. Or, c'est la nôtre. Ils se sont contentés d'interroger Bill Dumouchel et Anna Scharfman. Mais ils refusent de reconnaître le travail de nos enquêteurs du Sénat, car ils ne veulent pas nous conférer de crédibilité. C'est incroyable. Eh bien, continuez votre excellent travail.
Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Merci d'être venu. Merci beaucoup.
Traduction
Durant la pandémie de COVID-19, j'exerçais en tant que chirurgien et médecin en soins intensifs dans l'hôpital où a été traité le premier patient diagnostiqué positif au COVID aux États-Unis. J'ai pris en charge des centaines de patients atteints du COVID et j'ai également été mandaté pour effectuer des audits de qualité des soins intensifs au sein de l'établissement, en plus de mes fonctions cliniques en chirurgie et en réanimation. Ces audits ont mis au jour des fraudes impliquant la haute direction de l'hôpital.
J'ai signalé ces constatations. Des protocoles avaient été mis en place ; ils ont causé des préjudices avérés et entraîné une surmortalité. Après que les autorités fédérales ont fourni du remdesivir à notre hôpital, la direction médicale nous a transmis des informations trompeuses et inexactes à propos de ce médicament.
Peu après la mise à disposition du remdesivir, j'ai pris en charge une jeune patiente polytraumatisée qui, selon les directives en vigueur, semblait être une candidate idéale pour ce traitement. L'infectiologue de garde m'a conseillé en privé de ne pas le lui administrer car, je cite, « elle avait l'air d'une fille sympathique ». Tout médecin examinant honnêtement les données de terrain à cette époque aurait pu constater rapidement que le remdesivir faisait plus de mal que de bien.
J'ai observé la communication de l'hôpital visant à gonfler artificiellement les chiffres des infections et des décès liés au COVID, alimentant ainsi la peur du public et générant des titres trompeurs dans les médias. D'après mon expérience, nous n'avons jamais connu de pénurie d'équipements ou de personnel. J'ai vu des infirmiers et infirmières renvoyés chez eux faute de patients suffisants, alors même que les médias titraient que notre hôpital était submergé par les cas de COVID.
J'ai également constaté que les protocoles relatifs aux masques et aux équipements de protection individuelle (EPI) mis en place durant la pandémie manquaient de fondement scientifique et s'avéraient inefficaces sur le plan médical. En revanche, ces protocoles ont déshumanisé les patients comme le personnel. J'ai vu des patients décédés des suites de traumatismes ou d'autres causes être enregistrés comme victimes du COVID-19 sur leur certificat de décès.
J'ai vu des médecins et des infirmiers, autrefois compatissants et dévoués, devenir cruels et indifférents au bien-être des patients à mesure que la situation liée au COVID évoluait. Le chef du service des maladies infectieuses de mon hôpital m'a confié en privé qu'il collaborait avec les autorités de l'État pour restreindre les droits civiques des personnes non vaccinées — notamment leur droit de conduire et, par conséquent, de travailler — en conditionnant le renouvellement de leur permis de conduire à leur statut vaccinal contre le COVID. La direction de l'hôpital, y compris le médecin-chef de notre groupe médical, a soutenu le refus du corps médical local de prodiguer des soins aux patients non vaccinés. Des médecins de soins primaires et de services d'urgence ont refusé de recevoir des patients non vaccinés, conformément à une politique établie au su et avec l'approbation du médecin-chef. En réaction, j'ai ouvert une clinique gratuite au sein de mon église locale pour soigner les personnes s'étant vu refuser des soins ; cette église a par la suite obtenu une licence officielle de clinique.
J'ai constaté une grande efficacité dans de nombreux traitements alternatifs qui avaient pourtant été censurés par les sociétés médicales, les pharmaciens, les réseaux sociaux, la presse et les organismes de santé officiels. Des traitements tels que l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, la vitamine D, le zinc, la quercétine, et même la simple activité physique, se sont révélés très efficaces contre la COVID. Lorsque j'ai prôné la prise en charge des patients plutôt que l'application de protocoles nocifs, et que je me suis élevé contre cette fraude, j'ai été visé par des mesures visant à m'évincer ; ces procédures disciplinaires infondées avaient pour objectif déclaré de me retirer ma licence médicale et de m'interdire à jamais d'exercer la médecine.
J'ai subi d'innombrables audiences disciplinaires sans fondement, des procès spectacles et des procédures d'évaluation par les pairs factices — incluant des menaces d'arrestation —, le tout en représailles à mes prises de parole. J'ai déjoué toutes ces attaques, conservé mon droit d'exercer et dit la vérité. J'ai vu des médecins et des infirmiers, conscients des préjudices causés par les protocoles liés à la COVID, soit garder le silence, soit être contraints de quitter notre communauté.
Les responsables de la santé publique, les dirigeants d'hôpitaux et les médecins qui ont mis en œuvre ces traitements et protocoles doivent rendre des comptes. Les données étaient disponibles et les préjudices étaient évidents. Il est indispensable d'établir des responsabilités si nous voulons préserver la confiance du public et assurer le bon fonctionnement du système de santé.
https://x.com/AndrePitre_LUX/status/2104649242031599735
Je pensais avoir tout entendu lors de la Commission d'Enquête Nationale Citoyenne et lors de l'Enquête Allison. C'était de la petite bière comparé à ce que je viens d'entendre à la table ronde sur les protocoles hospitaliers du Sénateur Ron Johnson.
L'avocat Ralph Lorigo a défendu les patients qui se sont vu refuser un traitement à l'ivermectine par les hôpitaux. Quand il gagnait une cause, le patient avait 95% de chances de survie. Quand il perdait une cause, 100% des patients mourraient. Les témoignages des survivants sont ahurissants. Il est clair que les respirateurs et le remdesivir, deux méthodes connues pour tuer les patients, étaient réservées pour tuer des non-vax, afin de booster les chiffres de mortalité chez les non-vax. Des hôpitaux ont cessé d'administrer l'ivermectine quand ils voyaient que ça fonctionnait.
Des patients non-vax avec uniquement des symptômes de grippe ou de fièvre sont entré à l'hôpital pour en ressortir quelques jours plus tard les pieds devant. On leur administrait une panoplie de médicaments, dont le remdesivir, respirateur, barbituriques, etc, jusqu'à ce qu'ils meurent... pour booster les chiffres de décès chez les non-vax. Un médecin a refusé de donner de l'ivermectin à un patient en disant que ses mains étaient liées. Il a dit en pleurant : "avant je sauvais des vies". Des hôpitaux donnaient de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine aux politiciens (vax évidemment) mais refusaient de donner ces traitements aux autres.
On a laissé une dame non vax nue, sans nourriture pendant 12 jours, sans eau pendant 7 jours, et c'est son époux, un ancien infirmier militaire, qui l'a sorti de force de l'hôpital. Il lui a donné un protocole de HCQ, ivermectine et des vitamines et elle a survécu. L'hôpital la considérait déjà comme morte.
Et ça continue encore et encore... Et quand on parle de ça au Québec, on nous dit de tourner la page sale complotiste. Aucun de nos politiciens n'en parle, sauf Dean Allison. Dans une société évoluée, il y aurait des enquêtes et des condamnations pour meurtres.
#EnqueteAllison #AllisonInquiry
@Shawnbuckleylaw @DeanAllisonMP
https://luxmedia.info/emissions/prot