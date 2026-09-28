M. A. Publié le 28 septembre 2026 - 10:05

L’Allemagne et la Russie pourraient rouvrir conjointement le gazoduc Nord Stream. Si la déclaration, faite par l’envoyé de Vladimir Poutine, paraît peu probable avec ce gouvernement allemand, Moscou, affirme que le gazoduc pourrait être mis en service en quelques mois, en misant sur une victoire de l’AfD. Le parti, désormais principale force d’opposition en Allemagne, mènerait bientôt des discussions et plaide ouvertement pour une remise en service dans un contexte de crise énergétique aggravée par la guerre en Iran.



Avant l’invasion de l’Ukraine en 2022, l’Allemagne dépendait largement de l’énergie russe. En 2021, la Russie fournissait environ 34 % du pétrole brut importé par le pays et 55 % de son gaz naturel, avant une baisse à 35% dès avril 2022, selon les chiffres publiés par le gouvernement allemand. Berlin a ensuite entrepris de réduire cette dépendance, tandis que l’Union européenne adoptait des sanctions contre Moscou.

Un “désastre”, une “trahison” pour la coalition au pouvoir



Fin septembre 2022, des explosions sous-marines ont endommagé trois des quatre conduites des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. Si Nord Stream 1 avait servi à acheminer du gaz russe vers l’Allemagne, Nord Stream 2, à l’opposé, avait été achevé mais dépourvu d’autorisation d’exploitation et n’avait jamais été mis en service.



Après de nombreux mois d’accusations mutuelles et d’investigations de la part de plusieurs pays, seule l’enquête allemande se poursuit près de quatre ans après le sabotage. En juillet, la justice a mis en accusation un ressortissant ukrainien, Serhii K., soupçonné d’avoir coordonné l'opération. Un second suspect ukrainien, Vladimir Z., recherché par l’Allemagne, a été arrêté en Croatie en août. La justice croate a autorisé son extradition en septembre, mais sa défense a annoncé un recours.

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