Reiner Fuellmich demande sa remise en liberté

https://x.com/KHeusinger17/status/2104445743205376347

𝐅𝐮𝐞𝐥𝐥𝐦𝐢𝐜𝐡 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐚 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐞́ 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐩𝐮𝐫𝐠𝐞́ (𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞) 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐢𝐧𝐞 À compter de ce mois-ci, Reiner Fuellmich, juriste allemand et cofondateur du Comité d’enquête Corona, aura purgé les deux tiers de sa peine de prison. En Allemagne, cela signifie que les détenus peuvent demander leur remise en liberté – en particulier lorsqu’ils sont des primo-délinquants (présumés), comme c’est le cas de Fuellmich.

Son avocate, Katja Wörmer, travaille actuellement à cette demande, qui sera probablement déposée auprès du tribunal régional de Stade. Les soutiens de Fuellmich espèrent que la demande sera acceptée, tout en sachant pertinemment qu’un rejet s’inscrirait davantage dans la continuité du mépris du droit et des droits humains qui caractérise jusqu’à présent cette affaire. (…) À mesure que sa peine et le traitement qui lui est infligé par les procureurs de Göttingen Simon Philipp John et Manuel Recha, la cinquième chambre du tribunal régional de Göttingen, la prison de Rosdorf et la Cour fédérale de justice (#BGH) deviennent chaque jour plus disproportionnés, un nombre croissant de personnes réclament la libération de Fuellmich. Même ceux qui, à l’encontre de tant de faits, continuent de penser que #Fuellmich était coupable commencent à dire que « trop, c’est trop ».

L’espoir est que des juges se trouvent parmi eux, qui feront enfin prévaloir le droit et ordonneront la libération de Fuellmich au motif qu’il a purgé les deux tiers de sa peine de prison. Dans les faits, Fuellmich a purgé plus des deux tiers de sa peine, puisque la cinquième chambre du tribunal régional de Göttingen a pris la décision sans précédent de ne lui imputer que treize mois sur les dix-huit mois qu’il avait passés en détention provisoire.

𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐 𝒆𝒕 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆 : @Djuggling

𝑺𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆 : https://pinchofsoot.nl/fuellmich-applies-for-release-having-completed-more-than-two-thirds-of-his-detention-time/