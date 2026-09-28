Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

La guerre contre l'Iran est une folie de Trump, mais une honte pour le Congrès de ne pas l'avoir empêchée

28 Septembre 2026, 17:12pm

La guerre contre l'Iran est une folie de Trump, mais une honte pour le Congrès de ne pas l'avoir empêchée

Jeffrey Sachs traduit par Bernard Cherlonneix pour France-Soir

Publié le 28 septembre 2026 - 14:26

 

Chers membres du Congrès,

Dans des propos véritablement insensés tenus devant les dirigeants mondiaux à l'ONU, Donald Trump a déclaré : « J'ai une décision importante à prendre », soit négocier un accord avec l'Iran, soit « anéantir la République islamique » et précipiter l'Iran « en enfer sans aucune chance de survie ».

Il a présenté cela comme un choix personnel. Le fait que le peuple américain soit fermement opposé à la guerre de Trump ne signifie rien. Quant aux électeurs, il a ajouté qu'il n'accordait « absolument aucune importance » aux élections de mi-mandat à venir pour décider de ses actions et du sort de l'Iran.

Rien ne lie ce président. Il n'est lié ni par la loi, ni par la Constitution, ni par la Charte des Nations Unies, ni par l'opinion publique, que ce soit au pays ou à l'étranger. Interrogé en début d'année sur les limites de son pouvoir, il a répondu : « Oui, il y a une chose. Ma propre morale. Ma propre conscience. C'est la seule chose qui puisse m'arrêter. »

Trump a ouvert son discours en évoquant le 250ᵉ anniversaire de la Déclaration d'indépendance, saluant la liberté américaine. En réalité, l'autoritarisme de Trump surpasse de loin celui du roi George III, contre lequel les colonies se sont révoltées. Parmi les reproches formulés par les Pères fondateurs à l'encontre du « roi fou », on trouve : « Il a prétendu rendre le pouvoir militaire indépendant du pouvoir civil et supérieur à celui-ci. » Or, notre propre roi fou a décidé que la survie de toute une civilisation reposait entre ses seules mains. 

Trump est enhardi dans son mépris pour le Congrès car les membres républicains du Congrès ont abdiqué leurs responsabilités constitutionnelles, terrifiés par leur propre président et abandonnant leurs électeurs pour l'argent de campagne de l'AIPAC et du complexe militaro-industriel .

La suite :

www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-guerre-contre-l-iran-est-une-folie-de-trump-mais-une-honte-pour-le-congres-de

Vous aimerez aussi :
Jeffrey Sachs : un discours odieux à L'ONU
Jeffrey Sachs : un discours odieux à L'ONU
Actualités Moyen-Orient : Gaza, Iran
Actualités Moyen-Orient : Gaza, Iran
Glenn Diesen : deux interviews
Glenn Diesen : deux interviews
Les deux coups de maître iraniens qui ont renversé le rapport de force à Ormuz
Les deux coups de maître iraniens qui ont renversé le rapport de force à Ormuz
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso