Vous m'obligez à venir ici, les cheveux en bataille, pour démasquer une fois de plus certains d'entre vous qui racontent n'importe quoi. J'ai participé à la lutte contre l'obligation du port du masque. Nous avions raison sur ce point.

Quand je dis « nous », je parle de moi, de Tammy Clark et de mon collègue Steven Petty. Nous avions raison au sujet d'East Palestine, dans l'Ohio. Et nous avons aussi raison concernant les centres de données « hyperscale ».

Car je sillonne le pays pour faire éclater la vérité sur les impacts humains et environnementaux de ces centres de données hyperscale. Alors, arrêtez de dire simplement « centres de données » ; il s'agit de centres de données *hyperscale*. J'ai même vu quelqu'un dire : « Eh bien, il y a un centre de données à 1,6 mile de Mar-a-Lago. » C'est un centre de données de colocation. C'est totalement différent. Un centre de données hyperscale, c'est une tout autre bête.

Vous imposez à une communauté des risques considérables liés à la santé au travail. Et l'OSHA comme l'EPA se fichent éperdument de la situation, car il n'existe aucune réglementation. Quant à la consommation d'eau, certains d'entre vous la comparent à celle des exploitations agricoles ou des terrains de golf.

Ce n'est pas nécessairement une question de quantité. D'ailleurs, les systèmes en circuit fermé ne sont pas totalement étanches ; les systèmes au glycol consomment tout de même de l'eau. Il s'agit aussi de refroidissement par évaporation. Et c'est le débit de prélèvement qui compte. Lorsque vous pompez de l'eau à une telle vitesse et en telle quantité, vous faites baisser la nappe phréatique. Vous perturbez l'équilibre chimique. Vous augmentez les taux de matières solides totales, de nitrates et de métaux. Donc oui, vous affectez l'accès à l'eau potable aux alentours.

Pour ce qui est du bruit, ce n'est pas seulement une nuisance ; on parle de « bruit tonal ». C'est un bruit que l'on ressent, pas forcément que l'on entend. Cela a des conséquences biologiques : augmentation du taux de cortisol, impacts sur la santé maternelle et fœtale, effets sur les éleveurs laitiers, les éleveurs de bétail, les enfants et les personnes âgées. Et oui, ce n'est pas négligeable. Vos petits arrêtés municipaux sur le bruit se basent sur les dBA. Or, ce n'est pas ainsi qu'on le mesure. Il faut effectuer une analyse par bandes d'octave et par tiers d'octave en utilisant les échelles dBC (comme « Charlie ») et dBZ (comme « Zulu »). Renseignez-vous avant de vous en prendre à des gens comme moi, ma collègue Tammy Clark et mon autre collègue Steven Petty ; nous avions vu juste concernant les obligations sanitaires, ainsi que sur les affaires d'East Palestine (Ohio) et celle-ci. Et devinez quoi ? Nous interviendrons tous les trois à Bowling Green, dans l'Ohio, en octobre.

Restez donc à l'écoute pour obtenir de vraies informations, venant de personnes qui ne sont pas financées par la Chine. Il n'y a pas de « course à l'IA ». C'est une bulle gonflée artificiellement qui finira par éclater. Nous n'en avons pas besoin. C'est une technologie dépassée. Intéressez-vous plutôt à l'informatique quantique et à la technologie fractale, et demandez-vous pourquoi il n'existe aucune réglementation sur les « polluants éternels » liés au rejet des eaux issues de ces systèmes.