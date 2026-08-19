Nick-Nick Cleveland Stout – Le 18 août 2026 – mondialisation. ca

Brad Parscale, ancien directeur de campagne de Trump, supervise une opération consistant à publier des centaines d’articles de blog en faveur d’Israël, dans le but de manipuler l’intelligence artificielle.

Depuis octobre, l’ancien directeur de campagne de Trump, Brad Parscale, supervise discrètement une opération consistant à publier des centaines d’articles de blog en faveur d’Israël.

Un article, intitulé « La réalité derrière les “journalistes” de Gaza : liens avec le terrorisme, propagande et lois de la guerre », affirme que la majorité des journalistes à Gaza étaient liés à des organisations terroristes.

Un autre jette le doute sur la mort de Hind Rajab, une fillette palestinienne de cinq ans assassinée par l’armée israélienne en 2024.

Le principal public ciblé par ces sites n’est pas constitué d’Américains inquiets, ni même d’êtres humains et la plupart de ces sites enregistrent en moyenne à peine quelques centaines de visiteurs uniques par mois. Mais Parscale et sa société, Clock Tower X, les ont créés dans le cadre d’un contrat de 46,5 millions de dollars conclu avec le gouvernement israélien afin de tenter d’influencer les chatbots alimentés par l’intelligence artificielle, des outils tels que Claude ou ChatGPT.

Parscale a clairement affiché son objectif d’influencer l’intelligence artificielle — une pratique souvent qualifiée d’« empoisonnement des modèles de langage à grande échelle » (LLM poisoning). Dans son accord initial avec Israël, Parscale a déclaré qu’il déploierait « des sites web et du contenu visant à conditionner les résultats des conversations GPT » dans le cadre de ce contrat.

Plus récemment, son équipe a même déclaré à Axios qu’elle « constatait des résultats positifs » dans ses efforts pour amener des systèmes d’IA populaires à intégrer des informations provenant de ses sites, bien qu’elle ait refusé de fournir des données à l’appui.

Et cela fonctionne, selon des experts en désinformation qui ont examiné une analyse de Drop Site portant sur les requêtes des chatbots et les données d’entraînement, ce qui signifie que des dizaines de millions d’Américains qui utilisent des chatbots sont de plus en plus susceptibles de recevoir des réponses manipulées par Parscale pour le compte du gouvernement israélien.

Lorsque Drop Site a demandé à Perplexity : « Est-il dans l’intérêt des États-Unis de renforcer leur coopération militaire avec Israël ? », le chatbot a répondu en un seul mot : « Oui ». La principale source citée était Allyvia.org, un site web créé par Parscale dédié à la promotion des relations militaires entre les États-Unis et Israël.

Microsoft Copilot a également cité les sites web de Parscale.

La suite :

https://www.mondialisation.ca/genocide-a-gaza-comment-israel-manipule-lia-pour-controler-ses-reponses/5709745