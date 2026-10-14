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Ciel Voilé

Le ciel : en Espagne comme en France

14 Octobre 2026, 12:56pm

Google/YouTube supprime aussitôt le commentaire suivant ajouté sous la vidéo de la quinta columna :

France : association Ciel voilé

Géo-ingénierie : 135 vidéos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsZ9Zl50m7TaRxzhvHPguZlCHoaLWKXSf

Articles scientifiques :

https://www.cielvoile.fr/2022/10/articles-scientifiques-de-marvin-herndon-sur-la-geo-ingenierie-traduits-en-francais-par-ciel-voile.html

Analyses :

https://www.cielvoile.fr/2024/11/analyses-d-eau-de-pluie-d-air-de-sable-etc.html

Films sur les chemtrails :

https://www.cielvoile.fr/2021/06/liste-chronologique-de-films-documentaires-sur-les-chemtrails.html

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