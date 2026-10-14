Le ciel : en Espagne comme en France
Google/YouTube supprime aussitôt le commentaire suivant ajouté sous la vidéo de la quinta columna :
France : association Ciel voilé
Géo-ingénierie : 135 vidéos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsZ9Zl50m7TaRxzhvHPguZlCHoaLWKXSf
Articles scientifiques :
https://www.cielvoile.fr/2022/10/articles-scientifiques-de-marvin-herndon-sur-la-geo-ingenierie-traduits-en-francais-par-ciel-voile.html
Analyses :
https://www.cielvoile.fr/2024/11/analyses-d-eau-de-pluie-d-air-de-sable-etc.html
Films sur les chemtrails :
https://www.cielvoile.fr/2021/06/liste-chronologique-de-films-documentaires-sur-les-chemtrails.html