Le Comité Consultatif National d’Ethique valide la vaccination anti-Covid-19 chez les 5 à 11 ans malgré les risques potentiels de myocardites et d’effets secondaires à long terme du vaccin

Candice Vacle Mondialisation.ca, 19 décembre 2021

Bonjour à toutes et à tous,

La vaccination anti-Covid-19 chez les enfants de 5 à 11 ans se met en place rapidement. L’Agence Européenne des Médicaments (EMA) a autorisé le 25 novembre 2021 l’usage du vaccin anti-Covid-19 ARNm Comirnaty de Pfizer chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. (1)

Cinq jours plus tard, le 30 novembre 2021, « la Haute Autorité de Santé rend un premier avis sur la vaccination des enfants de cette classe d’âge et la recommande pour tous ceux qui présentent un risque de faire une forme grave de la maladie et de décéder et pour ceux vivant dans l’entourage de personnes immunodéprimées ou vulnérables non protégées par la vaccination. » Comme il s’agit d’un premier avis, d’autres avis devraient être émis. (1)

Suite au Conseil de Défense du 6 décembre 2021, le Premier Ministre J. Castex a annoncé la vaccination des enfants de 5 à 11 ans dits « à risque » à partir du 15 décembre 2021. (2)