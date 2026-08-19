Le 11 septembre, 25 ans après

Ce 11 septembre 2026 marque le 25e anniversaire de la plus grande attaque terroriste jamais perpétrée sur le sol américain. Nous nous souvenons de ceux qui ont péri ce jour-là, des secouristes qui ont perdu la vie en tentant de sauver des Américains et, bien entendu, des membres des forces armées qui ont combattu lors des guerres au Moyen-Orient qui ont suivi. Nous avons prié pour leurs familles et nous continuons de prier pour la paix.

Toutefois, tant d'années plus tard, il est plus évident que jamais que le 11 septembre a servi à justifier un dessein bien plus vaste et bien plus sinistre. On est en droit de se demander : pourquoi ne savons-nous pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là ? Nous l'ignorons parce que le gouvernement continue de dissimuler les dossiers relatifs au 11 septembre. Ce n'est pas là le comportement d'une institution honnête ; c'est celui de menteurs, de gens qui ont quelque chose à cacher.

C'est la raison pour laquelle Kurt Weldon a écrit ce livre, *Able Danger: What the 9-11 Commission Never Told You* (Able Danger : Ce que la commission sur le 11 septembre ne vous a jamais dit). Il est disponible dès maintenant sur tuckercarlsonbooks.com. Kurt Weldon est avec nous pour en parler. Merci d'être là.

Tucker, je suis ravi de vous retrouver. Et je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien il y a un an. Depuis, de nombreuses informations ont été révélées.

Comme je l'ai expliqué lors de notre première rencontre, mon engagement ne découle pas seulement de mes vingt années passées au Congrès ; je suis avant tout pompier. J'ai consacré ma vie aux services d'incendie américains. J'ai été chef des pompiers.

J'ai été instructeur pour les services d'incendie de l'État. J'étais présent au World Trade Center en 1993 aux côtés du service d'incendie de New York (FDNY). Et j'étais sur place le 11 septembre, non pas en tant qu'homme politique, mais en tant que pompier.

Mon ami, le chef Ray Downing, a perdu la vie le 11 septembre. À ce jour, je me sens responsable d'avoir laissé des bureaucrates rejeter les informations qui auraient pu empêcher cette tragédie. Je dispose désormais de ces faits avérés.

Compte tenu de ma position au Congrès — notamment en tant que vice-président de la commission des forces armées — et sachez-le, Tucker, je ne me laisserai pas réduire au silence. Il faudrait me tuer pour cela. Je ne me tairai pas. Eh bien, le FBI a tenté, comme chacun sait, de vous réduire au silence en s'en prenant à votre fille en pleine campagne pour le Congrès — une élection que vous avez perdue à cause du FBI. Ils ont donc l'habitude d'essayer de vous faire taire. Cela n'a pas fonctionné.

Alors, aujourd'hui, 25 ans plus tard, quels sont les faits majeurs concernant le 11 septembre que la plupart des Américains ignorent ? Premièrement, la Commission sur le 11 septembre a été mise en place pour dissimuler la vérité. Le frère de l'un des commissaires, Chris Lehman — qui fut conseiller à la sécurité nationale sous Ronald Reagan — soutient mon livre ; vous pouvez lire son commentaire sur la couverture de l'ouvrage.

Par ailleurs, il est avéré qu'il existait un groupe d'agents de renseignement dévoués ainsi qu'un programme spécial de l'armée baptisé « Able Danger ». Un an auparavant, ils avaient identifié la présence de la cellule new-yorkaise d'Al-Qaïda à New York. Ils ont tenté à trois reprises de transmettre ces informations au ministère de la Justice, mais en ont été empêchés.

Tout cela est documenté. Et ces personnes s'expriment publiquement à mes côtés. Elles sont dix à me soutenir ouvertement et à confirmer la véracité de ces faits.

De plus, Louis Freeh a signé une tribune dans le *Wall Street Journal* affirmant que la Commission sur le 11 septembre avait ignoré « Able Danger ». Le général Keith Lambert — chef du commandement des forces spéciales et auteur du best-seller du *New York Times* intitulé *Horse Soldiers* — répond, à la page 27 de son livre, à la question : « Qu'avez-vous pensé lorsque les attentats du 11 septembre ont eu lieu ? » Il explique qu'en quelques secondes, il a su qui en était l'auteur et que Mohamed Atta était impliqué, car il avait été informé d'un programme de renseignement ultra-secret de l'armée qui avait tenté, à trois reprises, de transmettre ces renseignements. Ce n'est pas moi qui le dis, Tucker.

Il s'agit de notre plus haut commandant des forces spéciales et de l'ancien directeur du FBI. La vérité sur le 11 septembre a été cachée au peuple américain par notre propre gouvernement — non pas par l'ensemble du gouvernement ni par tous les membres du Congrès, mais par quelques dirigeants ; malheureusement, le Congrès refuse de s'emparer du sujet. Moi, je ne recule pas.

Pourquoi, selon vous, le gouvernement américain aurait-il dissimulé la vérité sur le 11 septembre ? Pourquoi, à votre avis, certains responsables au sein de certaines agences — pas le gouvernement dans son ensemble ni toutes les agences, mais bien certains responsables dans certaines agences (et je pense que votre livre le démontre très clairement, de manière incontestable) — savaient-ils qu'une attaque de ce genre se préparait sans pour autant prendre de mesures significatives pour l'empêcher ? Pourquoi ? Tucker, je pense que la réalité va au-delà du simple fait qu'ils savaient que l'attaque allait avoir lieu. Je crois que des responsables de notre gouvernement ont planifié cette attaque ; je présente dans le livre des documents — dont l'un que je vous ai expliqué — que j'ai mis au jour.

Le jour où le domicile de ma fille a fait l'objet d'une perquisition — six heures après l'intervention —, j'ai été informé par une personne du Pentagone de la raison de cette opération. Il ne s'agissait pas d'une situation dont nous avions connaissance par hasard. C'était une opération planifiée, Tucker ; une opération planifiée qui a non seulement causé la mort de 3 000 personnes et de 343 pompiers — dont le sacrifice est la raison même de mon combat actuel...

9 800 personnes ont perdu la vie parce que nous avons ensuite envoyé 2 500 soldats en Afghanistan à la recherche de Ben Laden. 2 500 sont rentrés dans des housses mortuaires. 3 600 contractuels sont également rentrés dans des housses mortuaires.

Le bilan total des morts... Le bilan du 11 septembre s'élève à près de 10 000 Américains innocents, car Ben Laden ne se trouvait pas en Afghanistan. Il errait au Baloutchistan, en Iran. Je détaille tout cela dans mon livre, preuves à l'appui.

Quel aurait été le mobile, selon vous, s'il y a bien eu — comme vous le dites — une planification de cette attaque ? Si l'on est un haut responsable du gouvernement américain, pourquoi vouloir la mort de milliers de ses compatriotes ? Tucker, lorsque j'étais sur les lieux du 11 septembre — alors que je cherchais désespérément mon ami Ray Downey et d'autres pompiers —, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un Américain puisse planifier une attaque tuant des innocents, qu'il s'agisse de pompiers ou de n'importe quel autre citoyen. Je n'arrive pas, même en faisant appel à toute mon imagination, à concevoir qu'on puisse planifier une telle chose. Je ne comprends pas.

Peut-être voulaient-ils un prétexte pour envoyer nos soldats à la guerre ; si c'est le cas, ces Américains doivent rendre des comptes et être jugés pour trahison. Certains sont morts, certes, mais ceux qui sont encore en vie — ceux-là mêmes qui, je le crois, s'en sont pris à Donald Trump et à moi-même — doivent répondre de leurs actes. Et je ne reculerai pas, Tucker.

Il ne s'agit pas de l'ensemble de nos services de renseignement ; j'ai beaucoup d'amis dans ce milieu. C'est une poignée d'individus qui, par arrogance et par excès de confiance en leur propre maîtrise de la situation, ont cru pouvoir s'en tirer et dissimuler la vérité.

Et savez-vous ce qu'ils font ? Ils poussent les personnes concernées par le 11 septembre à se disputer au sujet des tours ou des avions. C'est une sorte de jeu auquel ils les font participer. La véritable question, Tucker, est de savoir si l'Amérique — ou plutôt une poignée d'individus agissant en son nom — a planifié et conçu cette opération qui allait coûter la vie à 10 000 Américains innocents. C'est le sujet de mon livre, Tucker.

Et savez-vous quoi ? Les preuves sont là. Je veux que Donald Trump, le président que je respecte, mette en place une commission présidentielle sur le 11 septembre composée de personnes intègres : des gens qui ne sont liés ni à des organisations à but non lucratif financées par le secteur de la défense, ni à l'un ou l'autre des partis politiques. Je veux une nouvelle commission, indépendante, et je leur remettrai toutes les données en ma possession.

Et je vous le dis, Tucker : le peuple américain connaîtra alors la vérité. Et si j'y laisse la peau, eh bien, qu'il en soit ainsi. C'est ma raison d'être.

Je le dois à Ray Downey. Nous célébrons le 290e anniversaire de la première compagnie de pompiers d'Amérique. Cette année, on a tout célébré dans ce pays, sauf le fait que les pompiers étaient déjà en poste 40 ans avant que l'Amérique ne devienne une nation.

Ben Franklin, 1736, la compagnie de pompiers volontaires Union Hose à Philadelphie. Aujourd'hui, il y en a 55 000. C'est très bien.

Excusez-moi. Pas du tout. Aujourd'hui, il y en a 55 000 dans chaque communauté.

On considère cela comme acquis. Pour les familles des pompiers de New York, il ne suffit pas de récolter des fonds pour les proches. Ils n'auraient pas dû mourir.

Ils n'auraient pas dû être tués. C'est la même chose que ce qu'ils ont fait à cette chef des pompiers de Los Angeles lors des incendies de forêt. Qu'ont fait le gouverneur et le maire ? Ils ont rejeté la faute sur la chef des pompiers — et c'était une femme.

Ils l'ont renvoyée. Je ne tolérerai plus cela, Tucker. La colonne vertébrale de notre pays, ce sont les hommes et les femmes des services d'incendie.

Ils incarnent l'essence même de l'Amérique. Ils agissent pour protéger autrui. Ils ne réclament rien en retour.

C'est pourquoi ils recueillent 98 % de soutien dans tous les sondages. Je fais cela pour eux. Si c'est la dernière chose que je fais, qu'il en soit ainsi.

Je suis désolé. Non, vous n'avez pas à vous excuser. Je pense que quiconque a vécu cette époque, même ceux qui n'étaient pas pompiers, ressent cette colère.

Elle est justifiée, car un nombre considérable — probablement la majorité — des documents relatifs au 11 septembre sont toujours classifiés. À votre avis, pourquoi ? Quelle en est la justification ? Parce qu'il s'agit d'une vaste opération de dissimulation, Tucker. Grâce aux personnes que je connais et aux informations contenues dans ce livre, je dispose d'un document prouvant qu'au sein du Pentagone, quelqu'un savait exactement ce qu'était « Able Danger ».

Je possède ce document ; il m'a été transmis par une personne qui me soutenait, six heures seulement après la perquisition du domicile de ma fille, pour me prévenir que je m'attaquais à un sujet brûlant et que j'en paierais le prix. J'ai un second document, Tucker, montrant qu'un haut conseiller juridique du Sénat savait que j'avais parfaitement raison.

C'est écrit dans la note de service. Pourtant, la commission de surveillance du Sénat a balayé tout cela pour s'en remettre aux conclusions de la Commission sur le 11 septembre. Tout y est, Tucker.

Je transmettrai ces éléments à la commission d'enquête que Donald Trump mettra en place. Je ne vais pas pointer du doigt un autre pays ; je refuse de me prêter à ce jeu.

Je ne désignerai aucun groupe en particulier. Si ce sont des Américains qui ont planifié cela, ils doivent en répondre. Ce sont ces Américains-là qu'il faut poursuivre, et ils ne sont qu'une poignée.

Ils sont toujours en vie dans ce pays, même si plusieurs des principaux instigateurs sont décédés. Et, Tucker, je ne m'arrêterai pas tant que nous ne les aurons pas poursuivis et démasqués — car je suis en mesure, grâce aux informations dont je dispose, de le prouver dès maintenant, notamment grâce à cet entretien... cet entretien avec cette femme à qui personne n'a parlé. Ils l'ont tenue à l'écart.

Je possède cet entretien. C'est numérisé. C'est annoté. C'est indexé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, Tucker. C'est l'ancien président de l'Association nationale des historiens de l'oralité (*National Association of Oral Historians*) qui s'en est chargé.

Cela a été fait il y a dix ans. Je vais maintenant mettre cet entretien à la disposition du président Trump, afin que nous puissions voir les faits réels qui se cachent derrière le décor. Ces jeux auxquels se livrent les gens du renseignement doivent cesser.

Les problèmes de l'Amérique ne viennent pas du peuple américain. Ils proviennent de la manipulation de bureaucrates qui outrepassent leurs fonctions. Ils se croient au-dessus de nous tous.

Ils pensent pouvoir nous manipuler, agir sans que nous ayons le moindre contrôle, et nous prennent pour des imbéciles. Ils montent les membres du Congrès les uns contre les autres. L'un des démocrates les plus puissants du pays — représentant l'une de nos plus grandes métropoles — m'a envoyé un SMS il y a tout juste un mois.

Il m'a dit : « Kurt, tu avais raison à l'époque et tu as raison aujourd'hui. Je te soutiens totalement. » Je ne citerai pas son nom publiquement, Tucker.

Ce n'est pas une question partisane. C'est une question de contrôle de notre pays. Il s'agit de reprendre le pays aux ordures qui ont pris le contrôle des services de renseignement ; ils s'enrichissent sur le dos du système et pensent qu'ils s'en tireront à bon compte.

Cela doit cesser, Tucker. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense qu'il s'agit d'une première étape très importante.

Si nous parvenons à obtenir la transparence sur le 11 septembre, je crois que nous pourrons commencer à remédier à tout ce qui s'est passé depuis. Kurt Weldon, merci pour votre courage et votre persévérance, pour avoir privilégié les faits aux mensonges, et pour être venu aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.

Vous pouvez vous procurer un exemplaire de ce livre, l'ouvrage de Kurt Weldon intitulé *Able Danger* (sous-titré *What the 9/11 Commission Never Told You* / Ce que la commission du 11 septembre ne vous a jamais dit). Il est disponible dès aujourd'hui sur tuckercarlsonbooks.com, et nous espérons que vous le ferez.