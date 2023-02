Lettre ouverte au Pontife et aux cardinaux du Vatican sur la corruption généralisée des sciences de la Terre, des planètes et de l'astrophysique

J. Marvin Herndon, Ph.D.

Transdyne Corporation San Diego, Californie 92131 USA

RÉSUMÉ

Il y a cinq cents ans, l'Église catholique romaine s'est opposée à tort à la science. Au cours de mes cinquante années de carrière scientifique, j'ai constaté que l'Église catholique tendait la main à la science, ignorant totalement la corruption généralisée et le comportement de type cartel sous couvert de science, ce qui conduit, selon moi, à ce que le Vatican aide et encourage des activités qui sont non seulement anti-chrétiennes, mais qui posent de graves risques pour la santé humaine et l'environnement.



INTRODUCTION

On a beaucoup écrit sur la confrontation idéologique qui a eu lieu il y a 500 ans entre la croyance de l'Église catholique romaine en une cosmologie ptolémaïque centrée sur la Terre et les partisans du concept copernicien [1, 2] selon lequel les planètes, y compris la Terre, tournent autour du soleil [3-5]. L'interdiction par l'Église catholique d'un concept scientifique qui s'est ensuite imposé comme une vérité est devenue emblématique, entachant plus tard la perception de l'autorité de l'Église.



Pour "contrecarrer les accusations de longue date d'hostilité de l'Église envers la science", le pape Léon XIII a officiellement refondé en 1891 la Specola Vaticana (Observatoire du Vatican) [6]. Aujourd'hui, en plus des observatoires, la bibliothèque de la Specola Vaticana "contient plus de 22 000 volumes et possède une précieuse collection de livres anciens rares, notamment des ouvrages de Copernic, Galilée, Newton, Kepler, Brahe, Clavius et Secchi." En outre, il y a une "collection de météorites à partir de laquelle une connaissance de l'histoire ancienne du système solaire est dérivée" [6].



Tout au long de mes 50 ans de carrière scientifique, l'Église catholique romaine a embrassé la science sans se rendre compte ou reconnaître que la science est devenue corrompue et n'est plus, dans une large mesure, une tentative d'établir la vérité. C'est certainement le cas en astrophysique et en géophysique, les principales études qui intéressent le Vatican. La corruption, comme on le voit ci-dessous, implique : (1) l'absence de lecture de la littérature scientifique et/ou (2) l'absence d'adhésion à des principes scientifiques solides et/ou (3) des efforts délibérés pour supprimer les contradictions scientifiques et/ou (4) l'ignorance et l'absence de citation de la littérature scientifique pertinente. En bref, mentir, tromper et tricher.



Comme expliqué ci-dessous, l'adhésion de l'Église (vraisemblablement à son insu) à la science corrompue conduit, selon moi, le Vatican à aider et à encourager des activités qui sont non seulement anti-chrétiennes, mais qui posent de graves risques pour la santé humaine et l' environnement [7-10].

CORRUPTION DE LA SCIENCE

L'objectif de la science est de déterminer la véritable nature de l'univers et de tout ce qu'il contient. La science est une affaire de vérité et d'intégrité. Les scientifiques doivent dire la vérité et décrire complètement l'état de l'art existant. C'est ce que font les véritables scientifiques. Mais comment savoir si une nouvelle idée représente une avancée ou non ?



Lorsqu'une nouvelle contradiction scientifique importante apparaît, les membres de la communauté scientifique concernée doivent essayer de réfuter cette contradiction sur une base scientifique solide. S'ils n'y parviennent pas, ils doivent citer le concept dans des publications ultérieures pertinentes. De cette façon, les autres peuvent apprendre et éventuellement faire progresser la science. C'est ainsi que la science a fonctionné pendant la première moitié du 20e siècle, lorsque d'importantes avancées scientifiques fondamentales étaient réalisées presque sans financement public. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les circonstances ont changé.



Il y avait relativement peu de scientifiques au cours de la première moitié du 20e siècle. Le soutien gouvernemental à la science était pratiquement inexistant. Les scientifiques devaient respecter des normes de comportement éthique et scientifique. Pour obtenir un doctorat en philosophie (Ph.D.), un étudiant devait faire une nouvelle découverte importante. Si quelqu'un d'autre publiait en premier la solution du problème sur lequel l'étudiant travaillait, ce dernier devait recommencer à travailler sur un nouveau problème différent. Aujourd'hui, il est rare que les étudiants fassent une découverte importante pour obtenir ce diplôme. À l'époque, l'intégrité était importante et, s'il y avait parfois des manquements personnels à l'intégrité, la corruption institutionnelle était généralement absente, contrairement à aujourd'hui.



Alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, le président américain Franklin D. Roosevelt, conscient des progrès technologiques réalisés en temps de guerre grâce au financement du gouvernement, a demandé un plan de financement de la science civile après la guerre. Le rapport qui en a résulté, Science the Endless Frontier, rédigé par Vannevar Bush [11], a servi de base à la création, en 1950, de la National Science Foundation (NSF), qui a rédigé les règles de gestion du financement public de la recherche scientifique civile, règles adoptées par la suite par d'autres agences, par exemple la National Aeronautics and Space Administration (NASA).



Le problème des règles de financement des subventions et des contrats utilisées par la NSF, la NASA et d'autres agences est qu'elles ne tiennent pas compte de la réaction de la nature humaine aux nouvelles idées.

En 1623, Galilée, l'un des plus grands scientifiques du millénaire, a précisément caractérisé la réaction humaine aux nouvelles idées dans une lettre écrite à Don Virginio Cesarini (traduite par Stillman Drake) [12] :



"Je n'ai jamais compris, Excellence, pourquoi chacune des études que j'ai publiées pour plaire ou pour servir d'autres personnes a suscité chez certains hommes une certaine envie perverse de détourner, de voler ou de déprécier ce minimum de mérite que je pensais avoir gagné, sinon pour mon travail, du moins pour son intention. Dans mon Messager des étoiles étaient révélées de nombreuses découvertes nouvelles et merveilleuses dans les cieux, qui auraient dû satisfaire tous les amateurs de la vraie science ; pourtant, à peine était-il imprimé que surgissaient partout des hommes qui enviaient les louanges appartenant aux découvertes qui y étaient révélées. Certains, simplement pour contredire ce que j'avais dit, n'ont pas hésité à mettre en doute des choses qu'ils avaient vues de leurs propres yeux à maintes reprises.... Combien d'hommes ont attaqué mes Lettres sur les Taches solaires, et sous quels déguisements ! La matière qu'elles contenaient aurait dû ouvrir l'œil de l'esprit à d'admirables spéculations ; au lieu de cela, elle a rencontré le mépris et la dérision. Beaucoup de gens n'y croyaient pas ou ne l'appréciaient pas. D'autres, ne voulant pas être d'accord avec mes idées, ont avancé des opinions ridicules et impossibles contre moi ; et certains, accablés et convaincus par mes arguments, ont tenté de me voler cette gloire qui était la mienne, en prétendant ne pas avoir vu mes écrits et en essayant de se présenter comme les premiers découvreurs de ces impressionnantes merveilles.... Je n'ai rien dit de certaines discussions privées non publiées, de mes démonstrations et de mes propositions qui ont été contestées ou traitées de sans valeur. ...Une longue expérience m'a appris ceci sur l'état de l'humanité en ce qui concerne les sujets qui demandent réflexion : moins les gens en savent et en comprennent, plus ils tentent d'argumenter positivement à leur sujet, alors que d'autre part, le fait de savoir et de comprendre une multitude de choses rend les hommes prudents lorsqu'il s'agit de porter un jugement sur quelque chose de nouveau".



À un certain niveau, les règles de financement des subventions et des contrats gouvernementaux, telles que les examens secrets des propositions de financement par les concurrents, facilitent la corruption en fournissant un moyen sûr et facile pour les mauvais acteurs de discréditer les concurrents. Mais il y a une conséquence bien plus flagrante. Les scientifiques réalisent rapidement qu'en critiquant le travail d'un autre scientifique, ils s'exposent à des représailles par le biais d'un examen secret ou à l'ire des administrateurs du financement pour avoir "mordu la main qui vous nourrit". Par conséquent, les scientifiques ne citent pas les idées concurrentes ou les contradictions et s'engagent souvent dans la suppression de la science.



Alors que la corruption scientifique a peut-être commencé par des comportements individuels, au cours des soixante-dix dernières années, la corruption scientifique, en particulier en géophysique et en astrophysique, s'est institutionnalisée au moins aux États-Unis, dans l'Union européenne et dans le Commonwealth britannique. De plus, comme décrit ci-dessous, la science corrompue est devenue un outil pour tromper, nuire et subjuguer l'humanité.



Il y a dix ans, il aurait été particulièrement difficile pour les gens de croire qu'en un peu plus d'un demi-siècle, la science se transformerait en une machine bien disciplinée qui abrutit les scientifiques, promulgue de faux récits et réduit au silence ceux qui cherchent à dire la vérité. Cependant, la tâche est peut-être moins difficile aujourd'hui, car de nombreuses personnes prennent conscience qu'une grande partie des autorités mentent, trompent et trichent, y compris les membres du Congrès, les agences gouvernementales, les grands médias, etc.



Dans ce qui suit, je décris plusieurs exemples non exhaustifs qui témoignent d'une corruption scientifique généralisée.

PREUVE DE CORRUPTION INSTITUTIONNELLE DANS LES SCIENCES DE LA TERRE ET LES SCIENCES PLAN É TAIRES

Vers 1940, de nombreux chercheurs pensaient que la Terre ressemblait à une météorite chondrite ordinaire [13]. La découverte par Inge Lehmann du noyau interne de la Terre a soulevé la question de sa composition chimique. Dans une chondrite ordinaire, le fer et le nickel sont toujours alliés, et les éléments plus lourds que le nickel, même pris ensemble, ne pourraient pas constituer une masse aussi importante que le noyau interne. Le raisonnement de Birch en 1940, selon lequel le noyau interne était du fer partiellement cristallisé [14], n'était peut-être plus valable, car des découvertes ultérieures dans les années 1960 ont admis une autre possibilité.



Dans les années 1970, alors que j'étudiais les météorites chondrites enstatites, j'ai réalisé que si le noyau de la Terre contenait à l'origine du silicium, on pouvait s'attendre à un noyau interne de siliciure de nickel précipité. Le résumé complet de ma publication de 1979 sur cette possibilité indique [15] : D'après les observations de la nature, il est suggéré que le noyau interne de la Terre n'est pas constitué de nickel-fer métallique mais de siliciure de nickel (figure 1).

