REJOIGNEZ-NOUS LE 25 FÉVRIER #stoparmingukraine #stopkillingdonbass

Pétition contre les livraisons d’armes à l’Ukraine Anna NOVIKOVA Identifiant: N°1029

Chers dirigeants des États européens et des principales organisations internationales, y compris les Nations Unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe !

Nous, les peuples d’Europe, sur la base de nos droits civils et politiques garantis par le droit international et la législation nationale, vous appelons à cesser de soutenir l’incitation à la discorde et à la haine menée par l’Ukraine avec des effusions de sang insensées au centre de notre continent, ainsi que son escalade possible en une guerre mondiale.

Malheureusement, aujourd’hui, contrairement aux principes fondamentaux énoncés à l’article 2 de la charte des Nations unies, en particulier aux principes d’égalité souveraine et de règlement pacifique des différends internationaux, des armes sont livrées de nos pays à l’Ukraine, d’où les civils du Donbass, y compris les enfants, sont massivement tués et blessés, ce processus multipliant les souffrances et les pertes humaines au cœur de l’Europe. ce qui ne nous permet pas de rester des observateurs indifférents. Nous partageons la douleur des habitants du Donbass, compatissons profondément à leur chagrin et condamnons catégoriquement l’approvisionnement en armes et en munitions, qui sont finalement dirigés contre la population civile. De plus, nous pensons que cette pratique multiplie la probabilité de la propagation des hostilités à l’ensemble du continent et même le risque du déclenchement d’une troisième guerre mondiale.

Les conséquences évidentes de ces politiques militaristes à courte vue sont aussi une violation de l’équilibre dans le domaine de la sécurité de l’Europe, la culture de la haine et de l’inimitié entre les peuples, la rupture des liens culturels et économiques mutuellement bénéfiques, tout cela ayant une corrélation directe avec la forte baisse du niveau de vie dans nos pays aujourd’hui, en contradiction avec l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et demain peut conduire à des catastrophes et des conséquences pour un monde déjà fragile.

Nous vous exhortons à vous souvenir des leçons les plus terribles de l’histoire de l’humanité, la Seconde Guerre mondiale et à ne pas répéter ces erreurs dans les temps modernes. À cet égard, nous demandons instamment aux gouvernements des États européens et aux dirigeants des principales organisations internationales, y compris les Nations Unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de contribuer à mettre fin à l’extermination ciblée de civils dans le Donbass, y compris le meurtre d’enfants, la destruction de maisons, d’écoles et d’hôpitaux. Nous exigeons la fin du financement du terrorisme d’État et du génocide contre le peuple du Donbass, ainsi que des violations continues des Conventions de Genève de 1949 et d’autres actes du droit international humanitaire depuis 2014.

Sincèrement