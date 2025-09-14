https://x.com/EricArchambaul7/status/1967046076659068945

Le directeur du Centre pour le développement durable de l'université de Columbia, le professeur Jeffrey Sachs, a déclaré que le président français Emmanuel Macron admettait que l'Otan était responsable du conflit en Ukraine. S'exprimant par liaison vidéo au journal Il Fatto Quotidiano à Rome lors d'une conférence sur l'Ukraine, il a déclaré: "Macron m'a remis la Légion d'honneur et a dit en privé ce qu'il ne dit jamais en public: cette guerre est la faute de l'Otan."