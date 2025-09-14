Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Ciel Voilé

La représentante Greene annonce une audience sur la météo et le contrôle du climat

14 Septembre 2025, 17:34pm

Ciel à Carpentras le dimanche 14 septembre 2025 à 12h

Ciel à Carpentras le dimanche 14 septembre 2025 à 12h

13 septembre 2025 | ZEROGeoengineering.com |

 

L'audience aura lieu le 16 septembre 2025 à 10 h, heure de l'Est. Il sera important d'aborder les activités militaires américaines et de l'OTAN dans ce domaine, le financement de la recherche météorologique et atmosphérique par le Congrès américain, l'ICAMS, le partenariat entre les États-Unis et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations Unies, ainsi que les piliers de la surveillance et de l'expérimentation météorologiques : NEXRAD, les satellites et les infrastructures de communication sans fil. À terme, le Congrès doit cesser de financer les interventions atmosphériques, abroger les politiques actuelles et interdire le contrôle météorologique.

 

WASHINGTON — La présidente de la sous-commission sur l'efficacité gouvernementale, Marjorie Taylor Greene (républicaine de Géorgie), a annoncé aujourd'hui une audience intitulée « Jouez à Dieu avec la météo — une prévision désastreuse ». Lors de l'audience, le comité entendra des témoins sur les activités de contrôle météorologique et de géo-ingénierie, notamment sur le rôle du gouvernement fédéral et leurs potentielles conséquences imprévues. Les membres examineront également les enjeux éthiques et juridiques liés à l'utilisation des technologies de contrôle météorologique et climatique.

 

https://zerogeoengineering.com/2025/rep-greene-announces-hearing-on-weather-and-climate-control/

 

