Le Dr Philippe de Chazournes, interdit d’exercer !





Voici un récit poignant qui doit nous arrêter une seconde, celui de la destinée du Docteur Philippe de Chazournes. Initialement parfaitement noté par ses pairs comme par l’administration, médecin Régulateur au Centre 15 du SAMU de La Réunion, expert HAS reconnu. Mais le voilà qui s’agace brutalement un jour de 2020 du rôle qu’on veut lui faire jouer lors de ses permanences de régulation : Doliprane, dodo et décès, puis évidemment quelques mois plus tard on lui intime l’ordre d’interrompre ses apparitions médiatiques critiques et de bien vouloir regarder ailleurs que vers les effets indésirables des vaccins anti-COVID. La sanction tombe au final, ignoble : sur plainte de l’ARS de La Réunion le 17 août 2021 à laquelle s’est associé l’Ordre, une sanction tombe trois ans plus tard, un mois d’interruption d’exercice de la médecine du 1er au 31 mars 2025. Un monstre, le Dr de Chazournes ? Non, simplement un médecin qui avait prêté serment… Bonne lecture.

Dr Vincent Reliquet : Mon cher Philippe, on peut le dire aujourd’hui, nos premiers échanges ont été initialement exécrables car tu pensais devoir trouver à l’AIMSIB un ramassis d’antivax forcenés et sans nuances. Je sais qu’aujourd’hui, après tout ce que nous avons traversé ensemble, ton opinion a changé à notre sujet…

Dr Philippe de Chazournes : C’est toute la difficulté de mettre une étiquette ou d’émettre une opinion sur une personne. On peut être perçu d’une manière opposée à l’apparence qu’on peut donner. Les 24h00 que compte une journée en sont les uniques responsables Impossible de s’intéresser à tout, tout le temps. Cela peut parfois heurter ; c’est pourtant la réalité de ce faux jugement !

Dr Vincent Reliquet : Tu as fait partie de la cheville ouvrière de cette très belle construction intellectuelle que fut le Conseil Scientifique Indépendant. Comment avez-vous pu tenir collectivement aussi longtemps avec un tel niveau d’exigence scientifique?





La suite :

https://www.aimsib.org/2025/08/31/de-chazournes-interdit-dexercer/



