European Journal of Applied Sciences – Vol. 13, No. 05

Publication Date: October 12, 2025

COVID-19 : Empoisonnement par opérations militaires de géoingénierie solaire

Fabien Deruelle, Ph.D.

ORCID: 0000-0002-7404-5944

Chercheur indépendant, France, fderuelle@hotmail.com

RÉSUMÉ

Contexte : Conflits d'intérêts, censure, inconduites scientifiques, mesures sociales non scientifiques et liberticides ont caractérisé la période COVID-19 de la part des gouvernements, des autorités sanitaires, des médias et d'une partie de la communauté scientifique. Cependant, l'implication militaire semble être à l'origine de l'événement COVID-19. Objectifs : La première partie de cette revue est consacrée à la remise en cause du discours officiel, tandis que la seconde traite de l'implication de la technologie militaire pendant la période COVID-19. Méthodes : Les documents utilisés proviennent de sources officielles: PubMed, Google Scholar, ResearchGate, organisations intergouvernementales, documents politiques, journaux nationaux, agences de presse, écrits ou témoignages de politiciens et de scientifiques reconnus dans leur domaine. Principaux résultats : 1/ Le premier pic de mortalité (mars-avril 2020) a commencé dans plusieurs endroits très éloignés les uns des autres, au même moment, sans quitter ces zones. Les niveaux de mortalité étaient corrélés aux niveaux de pollution atmosphérique. En France, un protocole gouvernemental sur les médicaments (Rivotril) a tué des milliers de personnes âgées; 2/ La méthodologie utilisée pour identifier un virus ne respecte ni la rigueur scientifique ni la méthode scientifique. La détection du génome d’un virus est basée sur des modèles informatiques. Le SARS-CoV-2 n'a jamais été isolé; 3/ Depuis plus de 20 ans, une technologie militaire connue sous le nom de géoingénierie solaire par injection d'aérosols stratosphériques (SAI) pulvérise des produits chimiques dans l'atmosphère afin de modifier le climat, ce qui constitue la plus grande partie de la pollution atmosphérique. Ces pulvérisations ciblent des régions spécifiques et provoquent une toxicité extrême pour les systèmes respiratoire et nerveux. Conclusion : Les scientifiques cités dans la partie 1 montrent qu'il n'y a pas eu de propagation d'un agent pathogène viral respiratoire mortel. Par conséquent, l'utilisation de la géoingénierie solaire par SAI, éventuellement composée de nanomatériaux à base de graphène, représente l'explication la plus appropriée pour relier les pics de mortalité synchronisés et restant localisés dans des régions, la pollution atmosphérique, les conditions météorologiques, la population cible, sans agents pathogènes transmissibles. L'empoisonnement causé par cette pollution atmosphérique clandestine est délibéré, entraînant une augmentation grave des maladies respiratoires et induisant en erreur le public ainsi qu’une grande partie du corps médical sur l'origine de nombreuses pathologies.

Mots-clés: Pollution atmosphérique, Chemtrails, Graphène, Système immunitaire, Maladies respiratoires, SARS-CoV-2.

INTRODUCTION

En mai 2009, juste avant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne déclare la pandémie H1N1 le 11 juin 2009, la définition du terme “pandémie” fut modifiée afin de supprimer les critères liés à la gravité (principalement la mortalité). Plus tard, la littérature scientifique prouvera que l'épisode H1N1 de 2009 s'est avéré être une fausse pandémie orchestrée par la collusion entre l'industrie pharmaceutique, les gouvernements, l'OMS et les médias, dans le but de persuader la population de se faire vacciner [1]. De même, la période COVID-19 a révélé le niveau très élevé de conflits d'intérêts et de contrôle de la science médicale par l'industrie pharmaceutique, avec pour objectif ultime la vaccination de masse [1; 2], accompagné d'une impossibilité scientifique (même pour les meilleurs spécialistes) de remettre en question le discours officiel sur la COVID-19 [2; 3; 4], montrant ainsi que cet événement a été manipulé [1; 2]. En outre, l'événement COVID-19 a également montré une implication militaire importante, en particulier en ce qui concerne la phase de vaccination [1; 5].

Des documents récents montrent que le COVID-19 va bien au-delà d'une épidémie manipulée et qu'il s'agit plutôt d'une situation entièrement créée et contrôlée. Afin de parvenir à une vaccination de masse, le discours officiel sur la période COVID-19 (2020-2023) a été construit sur un énorme mensonge. L'objectif de cette revue de littérature est de montrer qu'une technologie militaire pourrait être à l'origine de cette fausse pandémie. La première partie présente les principales conclusions de scientifiques reconnus dans leur domaine qui remettent en question le statut de pandémie et les causes des pics de mortalité. La deuxième partie explique comment une technologie militaire, appelée géoingénierie solaire par injection d'aérosols stratosphériques (SAI), en service depuis plus de 20 ans, a pu être utilisée pour créer et contrôler l'événement COVID-19.

