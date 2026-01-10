Y avait-il une autre raison d’enlever Maduro ?

Larry Johnson – Le 8 janvier 2026 – mondialisation.ca





De nombreuses théories circulent sur internet pour expliquer l’arrestation de Nicolas Maduro par les États-Unis, samedi dernier. On évoque entre autres la prise de contrôle du pétrole, le pillage de l’argent vénézuélien ou encore la tentative d’évincer la Russie, la Chine et l’Iran du Venezuela. Mais une autre raison pourrait expliquer cet acte, qui n’exclut pas certaines des autres théories, et qui impliquerait des milliards de dollars et un donateur de Donald Trump. Il s’agit de Paul Singer.

Paul Singer, le milliardaire fondateur et codirecteur général d’Elliott Investment Management (un fonds spéculatif connu pour ses stratégies d’investissement activistes et de dette en difficulté, souvent qualifié de “fonds vautour”), détient d’importants intérêts économiques au Venezuela, liés aux défauts de paiement de la dette souveraine et aux actifs pétroliers du pays. Singer, un important donateur républicain (il a notamment versé des millions de dollars à des causes liées à Trump), est accusé par ses détracteurs d’influencer la politique américaine à l’égard du Venezuela, même si ses intérêts sont principalement financiers et liés à la dette souveraine en difficulté et aux actifs.

En novembre 2020, une filiale d’Elliott, Amber Energy, a remporté une enchère mandatée par un tribunal américain et a acquis Citgo Petroleum, la filiale américaine de raffinage et de commercialisation de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA, pour environ 5,9 milliards de dollars.





