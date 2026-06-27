Séismes au Vénézuéla : arrivée des marins de l'US Navy

Les conséquences des tremblements de terre au Vénézuela. Le nombre de victimes des tremblements de terre au Venezuela a dépassé 900 personnes, plus de 3 300 personnes ont été blessées, et au moins 172 personnes restent sous les décombres. Les destructions les plus importantes ont été enregistrées dans la ville de La Guaira, où des dizaines de bâtiments se sont effondrés. Un état d'urgence est en vigueur dans le pays.

https://x.com/BPartisans/status/2070888561629433994





27 juin 2026 - Les Marines arrivent au Venezuela. La dernière fois qu'ils étaient ici, c'était sous le deuxième gouvernement de Rafael Caldera dans les années 1990.

https://x.com/BPartisans/status/2070801907401007543







