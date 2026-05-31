Qui finance et qui paie : Le financement de la géo-ingénierie solaire, 2020-2025

Jared Sanborn et J. P. Sapinski 12 mai 2026 https://www.solargeoeng.org/who-funds-and-who-pays-the-funding-of-solar-geoengineering-2020-2025/ Le 24 octobre 2025, Politico a révélé que la start-up israélo-américaine de géo-ingénierie solaire Stardust Solutions recevrait 60 millions de dollars de Lowercarbon Capital et d’autres fondations et sociétés d’investissement de la Silicon Valley. Cette annonce a relancé le débat sur le financement de la géo-ingénierie solaire et ses bénéficiaires. Les scientifiques affirment depuis longtemps que la recherche sur ces technologies pourrait permettre leur utilisation. Ce financement soulève donc la question de savoir à qui profite le « déploiement » de la géo-ingénierie solaire et, en fin de compte, le fait de freiner, voire d’empêcher, la décarbonation.

Dans cet article, nous résumons notre récent rapport intitulé « Qui finance et qui paie ? » Cette étude examine les financeurs et les bénéficiaires des projets de géo-ingénierie solaire entre 2020 et 2025, actualisant ainsi l'étude de 2023 de Surprise et Sapinski.

Nous avons utilisé la base de données Lexis Uni, des publications antérieures et des recherches sur Internet pour constituer une base de données de 43 financeurs et 166 bénéficiaires. Lorsque ces informations étaient disponibles, nous avons relevé les montants distribués et le nombre de paiements effectués ou reçus par chaque organisation. La collecte de données s'étant achevée en septembre 2025, notre rapport n'inclut ni le récent financement de Stardust, ni les informations complémentaires publiées par Politico en décembre 2025.

Nos recherches révèlent que :

1. Le financement total a été multiplié par plus de dix entre 2020 et 2025. Les montants connus sont passés de moins de 6 millions de dollars en 2020 à 30 millions de dollars en 2024, puis à la somme considérable de 60 millions de dollars en 2025 (en dollars constants de 2024). L'ajout du dernier financement de Stardust Solutions double le financement total connu pour 2025, qui atteint 120 millions de dollars.

2. Les organisations philanthropiques privées représentent plus de la moitié des bailleurs de fonds. Les investisseurs privés, tels que les fonds de capital-risque, arrivent en deuxième position avec un peu plus de 20 %, et les gouvernements se situent loin derrière, en troisième position, avec moins de 12 %.

3. Quatre-vingt-trois pour cent des bailleurs de fonds et 46 % des bénéficiaires sont basés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Un peu plus d'un quart des bénéficiaires se trouvent dans des pays en dehors des pays les plus riches, répartis sur tous les continents. Parmi ces derniers, la quasi-totalité reçoit un financement de la Degrees Initiative ou d'ARIA (Advanced Research and Invention Agency), l'agence britannique de recherche et d'invention avancée, qui a commencé à distribuer d'importants fonds à la recherche en géo-ingénierie solaire en 2025. Plusieurs bénéficiaires ont reçu un financement des deux organismes, mais le montant des subventions de la Degrees Initiative n'est pas connu.

Figure 1. Quelques financeurs et bénéficiaires de financements pour la géo-ingénierie solaire (montant connu)

4. Près des trois quarts des bénéficiaires de financements mènent des recherches. Environ deux tiers des recherches financées portent sur la modélisation : des simulations informatiques sont réalisées pour comprendre les effets de différents types de géo-ingénierie solaire, de particules, ainsi que des zones et méthodes de pulvérisation. Des expériences en intérieur et en extérieur sont également menées pour comprendre les propriétés de divers aérosols. Les personnes menant des expériences en extérieur – toutes financées par l’ARIA – insistent sur le fait qu’aucun rejet de substance n’a lieu. Enfin, quelques recherches sont menées sur la gouvernance et l’éthique de la géo-ingénierie solaire. 5. Les fonds privés soutiennent les groupes de sensibilisation et de plaidoyer, tandis que les fonds publics soutiennent presque exclusivement la recherche. La philanthropie privée, le capital-risque et d’autres organisations à but lucratif ont également consacré plus d’un quart de leurs paiements à des groupes que nous avons classés comme œuvrant à la sensibilisation ou à la promotion de la géo-ingénierie solaire. 6. La plupart des financeurs privés ont fait fortune dans le secteur technologique. Nous répertorions tous les principaux financeurs privés dans le tableau ci-dessous. On observe un profil commun : des milliardaires ou des multimillionnaires ayant bâti leur fortune dans le développement ou l’investissement dans les hautes technologies, la plupart étant basés dans la Silicon Valley, en Californie. Parmi les principaux bailleurs de fonds figurent la fondation Coefficient Giving (anciennement Open Philanthropy), créée par Dustin Moskowitz, cofondateur de Facebook, ainsi que d’autres fondations et sociétés de capital-risque liées à Facebook. On retrouve également parmi les personnalités de la Silicon Valley Chris Sacca de Lowercase Capital, société de capital-risque ayant investi dans Twitter, Uber et Instagram ; les cofondateurs de Ripple, entreprise spécialisée dans l’infrastructure des cryptomonnaies ; et Bill Gates de Microsoft, fervent défenseur de la géo-ingénierie solaire. En dehors de la Silicon Valley, on trouve des organisations philanthropiques aux orientations similaires, comme le Pritzker Innovation Fund, dirigé par Rachel Pritzker, héritière des hôtels Hyatt et co-auteure du Manifeste écomoderniste, ainsi que la Quadrature Climate Foundation et la Simons Foundation, deux fonds spéculatifs utilisant des systèmes de trading automatisés. Des fondations plus établies et généralistes, telles que le Spitzer Charitable Trust, la Grantham Foundation et les Open Society Foundations de George Soros, apportent un financement plus marginal.