Jean-Yves Jézéquel – Le 8 mai 2026





Le projet de loi sur « l’entrisme » mis à l’ordre du jour par Laurent Nuñez vise toutes les formes de séparatisme et d’entrisme, avec des mesures nouvelles pour dissoudre les associations qui ne respectent pas les valeurs de la République (« jacobine maçonnique »). Elle introduit également des dispositions pour interdire des écrits homophobes ou négationnistes. Elle est envisagée comme une prévention de comportements jugés incompatibles avec les « valeurs » de la République (maçonnique).

Les associations qui cherchent à imposer des principes religieux, philosophiques ou politiques incompatibles avec les droits de l’homme peuvent être ciblées. C’est donc une loi qui cherche à protéger essentiellement et en tout premier lieu les idéaux maçonniques, bien que ceux-ci aient été éclipsés depuis un certain temps au cœur des pratiques maçonniques de bien des obédiences.

La Franc Maçonnerie est objectivement devenue légaliste, affairiste et dans certains endroits la concernant, on peut également dire qu’elle est devenue « clubiste ». L’entre-soi exaspéré débouche toujours sur des pratiques perverses comme les passe-droits, le favoritisme qui exclut le mérite, le copinage, le « pactum sceleris », les a priori douteux, la paranoïa, une pensée qui édicte et qui impose…

Ainsi donc, le projet de loi du Franc-Maçon Laurent Nuñez sur l’entrisme ressemble fortement au gouvernement de la France par la maçonnerie et non pas par une volonté quelconque du peuple français.

Cette loi concoctée par Laurent Nuñez introduit un motif supplémentaire pour dissoudre des associations qui ne respecteraient pas les valeurs de la République (jacobine maçonnique). Le délai pour s’opposer à des publications « dangereuses pour les jeunes » est allongé d’un à trois ans.

Cette législation s’inscrit dans le cadre de nouvelles mesures sécuritaires, visant à renforcer la lutte contre le « séparatisme et à prévenir la radicalisation ». Elle a déjà suscité des débats sur la possibilité de voir se développer une application arbitraire de ses contenus, eu égard à la définition plus que vague de « l’entrisme ».

Au final, la loi de Laurent Nuñez vise surtout à renforcer le contrôle des associations en introduisant de nouveaux motifs de dissolution, notamment pour celles considérées comme pratiquant l’entrisme ou le séparatisme. Elle permettra également d’interdire des activités d’associations basées à l’étranger, ces organisations ayant pour but d’agir plus facilement sur le territoire français de la République (maçonnique).

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