𝗟𝗔 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗔̀ 𝗦𝗢𝗡 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗨𝗩𝗥𝗘𝗧𝗘

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L'INSEE a annoncé le 9 juillet 2026 que le taux de pauvreté en France métropolitaine s'est établi à 15,4% fin 2024, comme l'année précédente, que c'est le plus haut niveau jamais mesuré, qu'il s'accompagne d’un nouvel accroissement des inégalités.

Au-delà des drames humains que cela représente, le plus scandaleux de ces évolutions réside dans ce qu'aucun journaliste des médias mainstream n'instruise le procès en responsabilité : ni de Macron et de ses 9 années passées à l'Élysée.

Au contraire, cet escroc, que les mêmes médias présentèrent aux Français comme le "Mozart de la finance", continue à s'enfoncer dans sa folie destructrice, avec ses lunettes miroirs dignes de Pinochet et son visage prématurément vieilli, sans que personne n'y trouve à redire ni de ses Premiers ministres, qui portent la co-responsabilité du désastre.

Au premier rang desquels Édouard Philippe et Gabriel Attal.

Plus scandaleux encore si c'est possible, ces 2 individus, qui ont plongé la France dans un désastre sans commune mesure avec toutes les crises traversées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont le quadruple culot :

- de se présenter à l'élection présidentielle,

- de venir se pavaner dans les médias mainstream, où nul ne leur demande jamais le moindre compte sur leur gestion,

- d'y prendre la posture des experts, qui vont sauver la France du désastre qu'ils ont créé,

- de donner des leçons de sérieux et de bonne gestion aux autres candidats !

Et bien entendu, de Le Pen à Mélenchon, en passant par Retailleau, Philippe, Attal, Glucksmann, Hollande et Tondelier, aucun des candidats à la présidentielle de 2027 présélectionnés par les milliardaires (qui leur accordent le monopole des médias mainstream et des prétendus "instituts de sondage") n'explique jamais le lien de cause à effet qui existe entre - notre appartenance à l'UE et à l'euro d'un côté, - et la montée continue du taux de pauvreté et des inégalités sociales depuis 25 ans, de l'autre côté.

--------------- CONCLUSION ---------------

La façon dont est organisé ce début de campagne présidentielle révèle que les médias mainstream et leurs propriétaires oligarques entendent maintenir coûte que coûte cette chape de plomb. Ils focalisent jour après jour l'attention des électeurs sur des questions de peu d'intérêt, tout en empêchant le moindre débat de fond sur l'UE et l'euro, et en invisibilisant ou calomniant systématiquement les Frexiteurs.

La mafia au pouvoir en est réduite à surveiller, dénigrer, calomnier, censurer, réprimer, bannir, si ce n'est même assassiner, quiconque entend conserver sa liberté de penser et d'agir, quiconque analyse les faits avec rationalité et objectivité, et quiconque refuse de plier devant le Dogme euro-atlantiste. C'est le critère le plus sûr d'une future explosion politique et sociale. Casser les thermomètres, ou se cacher la tête dans le sable comme une autruche, cela n'a jamais mené à rien d'autre qu'à la catastrophe.