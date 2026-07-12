Tucker Carlson : trahison !

S'engager dans cette guerre à la suite d'Israël... C'est tout l'opposé de ce qu'est l'Amérique. Là, l'Amérique se retrouve dans une position de soutien, une position subordonnée, une position « féminine » — pardonnez-moi l'expression —, celle du partenaire dominé dans cette relation.

Et c'est l'inverse de ce que nous pensions obtenir, de ce qu'on nous avait promis. C'est une telle trahison que quiconque y est associé aura du mal à rétablir la confiance, même s'il s'agit d'un homme bien. Or, JD Vance est un homme bien.

Mais je pense que c'est difficile. Vous faites partie de tout ça, voyez-vous. Comment avez-vous pu nous trahir ? C'est cette trahison qui laisse un goût si amer à des gens comme moi — et peut-être vous — qui avons voté pour Trump.

J'ai fait campagne pour lui et avec lui. On croyait vraiment, sincèrement, que vous alliez au moins essayer. Et au bout du compte, tout tourne autour d'arnaques aux cryptomonnaies et de guerres pour Israël.

Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. Dissimuler l'affaire Epstein, s'en prendre à quiconque posait des questions sur la fusillade de Butler... Vous plaisantez ? Je suis un adulte.

Je suis d'ici. Ce gouvernement m'appartient, en quelque sorte. J'en possède une part tout aussi importante que vous, puisque nous sommes tous deux citoyens.

Comment osez-vous me parler ainsi, alors que vous êtes à mon service ? C'est ce que je ressens personnellement. Je suis indigné qu'une personne que j'ai soutenue puisse agir de la sorte, trahir le pays et ses propres électeurs, pour ensuite se retourner et dire que je manque de loyauté. Que je ne suis pas loyal.

Je suis loyal. Toute ma vie est placée sous le signe de la loyauté. J'ai épousé ma petite amie du lycée.

Je crois en la loyauté. Eh bien, vous, vous manquez de loyauté. Vous avez vendu le pays à une nation étrangère.