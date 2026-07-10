Dr Ardis : maladies auto-immunes - Aaron Siri : vaccin Hépatite B aux bébés

La raison pour laquelle ils utilisent de l'ADN provenant de cellules d'autres humains et d'autres animaux dans les vaccins est de déclencher une réaction auto-immune. Je vais vous expliquer la situation. J'en ai la nausée.

Il s'agit de vous faire prendre conscience de l'existence de ce complexe industriel lié aux maladies auto-immunes. On injecte aux gens — sans qu'ils le demandent ni le sachent — de l'ADN provenant d'autres espèces et d'autres humains. On détruit ainsi leur système immunitaire et on provoque des maladies auto-immunes à vie.

Vous voulez savoir comment je le sais ? C'est très simple. Avez-vous déjà entendu parler d'une greffe d'organe ? Bien sûr. Oui.

Citez un organe qu'ils greffent souvent. Les reins. Les reins, c'est un bon exemple.

Exactement. Reins, foie, cœur, n'est-ce pas ? Vous voyez le genre. Les poumons pour la fibrose pulmonaire. Ils pratiquent des greffes à partir de nombreux organes.

Lorsqu'une de vos connaissances reçoit une greffe, cet organe provient d'un autre être humain. Oui. Ils trouvent donc quelqu'un qui est décédé ou qui a fait don de son organe, et ils l'implantent dans votre corps.

Prenons l'exemple du rein. Une fois l'opération terminée et le patient réveillé, on lui prescrit immédiatement, et pour le restant de ses jours, 10 à 15 médicaments appelés « antirejets ». D'accord.

Votre système immunitaire va rejeter l'organe et le détruire. Pourquoi ? Parce que votre système immunitaire sait qu'il ne vous appartient pas. C'est un corps étranger, oui.

Il va donc l'attaquer. Il va produire des anticorps capables de détruire totalement cet organe si vous ne preniez pas ces médicaments ; or, cet organe que vous venez de recevoir possède la structure ADN propre aux reins. Devinez ce qui se passe une fois qu'il a fini d'attaquer ce rein greffé ? Ces anticorps continuent de circuler dans votre corps à la recherche de quoi ? De reins.

De cellules rénales, de tissus rénaux. Ils vont alors se mettre à attaquer vos propres reins ; vous développerez une maladie auto-immune rénale ainsi qu'une insuffisance rénale chronique, et vous finirez sous dialyse à vie. Le corps, tel que nous le connaissons, rejette et détruit tout tissu étranger qui ne porte pas votre propre ADN.

C'est une conception géniale de la part de Dieu, soit dit en passant. Il ne faut pas introduire d'ADN étranger dans son corps. Exactement. Alors, on introduit de l'ADN de cocker chez un nourrisson de six mois, on injecte le virus de l'hépatite B à un bébé de 12 heures, et on les prédispose à des maladies auto-immunes pour la vie. C'est ce qui explique l'apparition de la polyarthrite rhumatoïde juvénile, du diabète juvénile et du syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN). Pourquoi voit-on tous ces cas d'autisme ? Et tant d'autres dysfonctionnements et maladies.

On entend rarement parler des maladies auto-immunes, pourtant elles sont désormais omniprésentes. Dites-moi, dans le public : vous êtes-vous déjà demandé pourquoi autant d'enfants et d'adultes sont allergiques aux œufs ? Sept des neuf vaccins contre la grippe contiennent ce qu'on appelle de l'ovalbumine, ou plus simplement des protéines d'œuf. Eh bien, je me suis renseigné à ce sujet.

Je voulais que le monde comprenne pourquoi il y a du blanc d'œuf dans chacun de ces vaccins antigrippaux. Du blanc d'œuf. Dans le vaccin contre la grippe. Dans sept vaccins sur neuf.

J'ai donc fait des recherches. Je voulais savoir de quel œuf cela provenait. Je voulais savoir quels œufs — quels blancs d'œufs issus de quels animaux — se trouvent dans ces vaccins.

Alors, voici la situation : pendant les quelque 70 premières années de production de vaccins, les cultures étaient réalisées dans des œufs de poule. On injectait — Judy Mikovits en fabriquait au NIH — le substrat dans des œufs de poule pour cultiver l'agent visé, qui était ensuite placé dans une seringue pour vous être injecté.

Si l'on vous injecte des protéines d'œuf de poule alors que vous êtes bébé, vous développerez une allergie aux œufs pour la vie. Mais sachez que, depuis vingt ans, on n'utilise plus d'œufs de poule. Qu'utilise-t-on alors ? Des œufs de serpent.

Vous plaisantez ? 90 % de tous les vaccins sont fabriqués en Chine ; vérifiez par vous-mêmes. Il existe de nombreux documentaires à ce sujet.

On les appelle les « villages aux serpents » chinois : on y élève des serpents pour récolter leurs œufs destinés aux géants pharmaceutiques chinois, qui fabriquent ainsi 90 % des vaccins que nous recevons en Amérique. Pourquoi des serpents ? ADN de poulet, ADN de serpent... Vous voulez savoir pourquoi les Américains souffrent d'autant de problèmes auto-immuns et de maladies chroniques ? Vous vous faites injecter de l'ADN étranger qui ne vous appartient pas.

Et tant que vous restez dans l'ignorance, heureux de suivre aveuglément la foi de ces figures d'autorité en blouse blanche — qui, eux aussi, n'y connaissent rien, eh oui... — ces petits livrets s'avéreront très puissants.

Je veux que tout le monde les achète et les remette à son médecin une fois que celui-ci se retrouvera incapable de répondre à vos questions, faute d'y comprendre quoi que ce soit.