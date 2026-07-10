Dr Ardis : maladies auto-immunes - Aaron Siri : vaccin Hépatite B aux bébés
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La raison pour laquelle ils utilisent de l'ADN provenant de cellules d'autres humains et d'autres animaux dans les vaccins est de déclencher une réaction auto-immune. Je vais vous expliquer la situation. J'en ai la nausée.
Il s'agit de vous faire prendre conscience de l'existence de ce complexe industriel lié aux maladies auto-immunes. On injecte aux gens — sans qu'ils le demandent ni le sachent — de l'ADN provenant d'autres espèces et d'autres humains. On détruit ainsi leur système immunitaire et on provoque des maladies auto-immunes à vie.
Vous voulez savoir comment je le sais ? C'est très simple. Avez-vous déjà entendu parler d'une greffe d'organe ? Bien sûr. Oui.
Citez un organe qu'ils greffent souvent. Les reins. Les reins, c'est un bon exemple.
Exactement. Reins, foie, cœur, n'est-ce pas ? Vous voyez le genre. Les poumons pour la fibrose pulmonaire. Ils pratiquent des greffes à partir de nombreux organes.
Lorsqu'une de vos connaissances reçoit une greffe, cet organe provient d'un autre être humain. Oui. Ils trouvent donc quelqu'un qui est décédé ou qui a fait don de son organe, et ils l'implantent dans votre corps.
Prenons l'exemple du rein. Une fois l'opération terminée et le patient réveillé, on lui prescrit immédiatement, et pour le restant de ses jours, 10 à 15 médicaments appelés « antirejets ». D'accord.
Votre système immunitaire va rejeter l'organe et le détruire. Pourquoi ? Parce que votre système immunitaire sait qu'il ne vous appartient pas. C'est un corps étranger, oui.
Il va donc l'attaquer. Il va produire des anticorps capables de détruire totalement cet organe si vous ne preniez pas ces médicaments ; or, cet organe que vous venez de recevoir possède la structure ADN propre aux reins. Devinez ce qui se passe une fois qu'il a fini d'attaquer ce rein greffé ? Ces anticorps continuent de circuler dans votre corps à la recherche de quoi ? De reins.
De cellules rénales, de tissus rénaux. Ils vont alors se mettre à attaquer vos propres reins ; vous développerez une maladie auto-immune rénale ainsi qu'une insuffisance rénale chronique, et vous finirez sous dialyse à vie. Le corps, tel que nous le connaissons, rejette et détruit tout tissu étranger qui ne porte pas votre propre ADN.
C'est une conception géniale de la part de Dieu, soit dit en passant. Il ne faut pas introduire d'ADN étranger dans son corps. Exactement. Alors, on introduit de l'ADN de cocker chez un nourrisson de six mois, on injecte le virus de l'hépatite B à un bébé de 12 heures, et on les prédispose à des maladies auto-immunes pour la vie. C'est ce qui explique l'apparition de la polyarthrite rhumatoïde juvénile, du diabète juvénile et du syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN). Pourquoi voit-on tous ces cas d'autisme ? Et tant d'autres dysfonctionnements et maladies.
On entend rarement parler des maladies auto-immunes, pourtant elles sont désormais omniprésentes. Dites-moi, dans le public : vous êtes-vous déjà demandé pourquoi autant d'enfants et d'adultes sont allergiques aux œufs ? Sept des neuf vaccins contre la grippe contiennent ce qu'on appelle de l'ovalbumine, ou plus simplement des protéines d'œuf. Eh bien, je me suis renseigné à ce sujet.
Je voulais que le monde comprenne pourquoi il y a du blanc d'œuf dans chacun de ces vaccins antigrippaux. Du blanc d'œuf. Dans le vaccin contre la grippe. Dans sept vaccins sur neuf.
J'ai donc fait des recherches. Je voulais savoir de quel œuf cela provenait. Je voulais savoir quels œufs — quels blancs d'œufs issus de quels animaux — se trouvent dans ces vaccins.
Alors, voici la situation : pendant les quelque 70 premières années de production de vaccins, les cultures étaient réalisées dans des œufs de poule. On injectait — Judy Mikovits en fabriquait au NIH — le substrat dans des œufs de poule pour cultiver l'agent visé, qui était ensuite placé dans une seringue pour vous être injecté.
Si l'on vous injecte des protéines d'œuf de poule alors que vous êtes bébé, vous développerez une allergie aux œufs pour la vie. Mais sachez que, depuis vingt ans, on n'utilise plus d'œufs de poule. Qu'utilise-t-on alors ? Des œufs de serpent.
Vous plaisantez ? 90 % de tous les vaccins sont fabriqués en Chine ; vérifiez par vous-mêmes. Il existe de nombreux documentaires à ce sujet.
On les appelle les « villages aux serpents » chinois : on y élève des serpents pour récolter leurs œufs destinés aux géants pharmaceutiques chinois, qui fabriquent ainsi 90 % des vaccins que nous recevons en Amérique. Pourquoi des serpents ? ADN de poulet, ADN de serpent... Vous voulez savoir pourquoi les Américains souffrent d'autant de problèmes auto-immuns et de maladies chroniques ? Vous vous faites injecter de l'ADN étranger qui ne vous appartient pas.
Et tant que vous restez dans l'ignorance, heureux de suivre aveuglément la foi de ces figures d'autorité en blouse blanche — qui, eux aussi, n'y connaissent rien, eh oui... — ces petits livrets s'avéreront très puissants.
Je veux que tout le monde les achète et les remette à son médecin une fois que celui-ci se retrouvera incapable de répondre à vos questions, faute d'y comprendre quoi que ce soit.
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Voici la notice d'information provenant du site web de la FDA ; elle a été rédigée par le fabricant et approuvée par l'agence. Conformément à la réglementation fédérale, elle résume l'essai clinique ayant servi de base à l'homologation du Recombivax HB, l'un des deux vaccins contre l'hépatite B administrés aux nourrissons dès le premier jour de leur vie.
Examinons-la ensemble. Tout le monde peut le faire — enfants comme parents, vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez vous rendre sur le site de la FDA, consulter la page consacrée aux vaccins homologués aux États-Unis et accéder aux documents d'homologation. N'importe qui peut faire cela à domicile. Dans la section 6.1, vous trouverez un résumé de l'essai clinique utilisé pour homologuer ce vaccin.
Vous pouvez également cliquer pour consulter les rapports détaillés de l'essai clinique sous-jacent si vous pensez que la FDA vous ment. Lisons cela ensemble, d'accord ? Le voici ; il s'agit, encore une fois, de l'un des deux seuls vaccins contre l'hépatite B. Merci d'avoir pris une photo ; consultez ce lien sur le site de la FDA une fois rentré chez vous. Vous êtes prêts ?
C'est parti : « Dans le cadre de trois études cliniques, 434 doses de Recombivax HB (5 microgrammes) ont été administrées à 147 nourrissons et enfants en bonne santé, âgés de 10 ans au plus, qui ont été surveillés pendant cinq jours après chaque dose. »
C'est sur cette base que la FDA a homologué ce produit avant de le lancer pour des injections chez les nouveau-nés en Amérique, suivies d'une deuxième puis d'une troisième injection avant l'âge de six mois. Je veux que vous regardiez cela attentivement ; si vous ne le croyez pas, il faudra en discuter avec la FDA, qui le savait avant aujourd'hui. Votre mari ne le savait pas, n'est-ce pas ? C'est pour cela qu'il en doutait. Monsieur, vous devez faire davantage confiance à votre femme ; c'est une bonne leçon de vie. Bref, laissez bien cela pénétrer votre esprit.
Au fait, l'autre vaccin contre l'hépatite B, l'Engerix-B, a été homologué sur la base d'une surveillance de la sécurité de quatre jours après l'injection. Énumérons les raisons pour lesquelles cet essai est inutile pour déterminer la sécurité du vaccin. Premièrement, avec quoi le compare-t-on ? Y avait-il un groupe témoin sous placebo ? Non. Y avait-il un groupe témoin quelconque ? Non. Donc, inutile. Même s'il y avait eu un groupe témoin — même dans ce cas — combien de temps la sécurité a-t-elle été évaluée ? Cinq jours de surveillance : inutile. Même s'il y avait eu un groupe témoin sous placebo, et même s'il y avait eu... Même avec un groupe témoin sous placebo et un suivi de la sécurité sur plusieurs années — n'oublions pas qu'il s'agit de nourrissons —, comment détecter les problèmes de développement, d'immunologie ou de neurologie sans un suivi à long terme ? C'est impossible. Et même si un tel suivi avait été effectué, l'étude ne portait que sur 147 enfants ; un épidémiologiste dirait que la puissance statistique est insuffisante.
Qualifier cela de « déchets » serait, franchement, une insulte aux déchets ; c'est tout simplement inutile. Je ne dis pas cela de manière péjorative, mais comme un simple constat. Lorsque des gens contactent mon cabinet — nous sommes une vingtaine à traiter les dossiers de préjudices liés aux vaccins —, nous ne poursuivons pas les fabricants (c'est impossible) ; nous poursuivons le gouvernement fédéral, censé protéger la population, via son programme d'indemnisation des victimes de vaccins — un sujet que j'aborderai une autre fois.
Ces personnes racontent : « Mon bébé a reçu le vaccin contre l'hépatite B, a fait une crise d'épilepsie généralisée dans les 10 minutes, a fini aux urgences et a développé toutes sortes de problèmes. » Pour déterminer s'il existe un lien de causalité, je commence par examiner l'essai clinique : inutile. Ensuite, j'examine les données de sécurité post-commercialisation — nous n'aurons pas le temps d'entrer dans les détails, car je manque de temps, mais c'est tout aussi inutile.
Vous pouvez consulter le site *icantdecide.org* ou lire mon livre, *Vaccines: Amen*, pour en savoir plus. Le problème, c'est que la FDA ne vous sauvera pas et ne vous protégera pas ; seules les forces du marché pourraient le faire, mais elles ont été neutralisées en 1986. C'est malheureusement ce que nous risquons de constater au cours des prochaines décennies, notamment en ce qui concerne les pesticides.