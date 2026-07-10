Comment échapper à Chat Control et à la surveillance de vos messages privés ?

Le Parlement européen a adopté Chat Control. Le scan de nos messages privés est désormais autorisé dans l'Union, au nom de la « protection des enfants ». Une majorité d'eurodéputés a pourtant voté contre le texte, mais, à cause d'une règle de procédure, il aurait fallu une majorité absolue pour le rejeter. Elle n'a pas été atteinte. La surveillance de masse est passée par la fenêtre. Depuis mes débuts, je défends trois choses simples : le Peuple, la Liberté et la vie privée.

Alors voici un guide pour agir. Cet article est une version allégée de mon guide complet. Vous pouvez retrouver la version complète sur un site web dédié ici :

exitchatcontrol.org

Je vais vous donner tous les outils pour agir, avec des étapes concrètes, dans l'ordre, du plus simple au plus avancé. La version la plus dangereuse de Chat Control repose sur le « scan côté client » : un logiciel qui lit vos messages directement sur votre téléphone, avant qu'ils ne soient chiffrés. En conséquence, un VPN seul, ou le simple chiffrement, ne suffiront pas à s'en protéger.

Chacune des méthodes qui va suivre vous protège un peu plus. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Mais la résistance commence par des actes individuels et la responsabilité individuelle commence par l'éducation, et je vais vous aider à vous former.

Ce qui vous protègera vraiment, c'est de changer d'outils pour des logiciels libres qui refusent ce mouchard, et de reprendre le contrôle de son appareil, et donc de devenir souverain des outils qu'on utilise.



Étape 1 : Changez de messagerie (le geste le plus urgent)

C'est le premier réflexe, celui qui vous protège le plus vite. Quittez WhatsApp, Messenger et Telegram et installez Signal.

C'est une messagerie aussi simple d'utilisation que WhatsApp, mais chiffrée de bout en bout par défaut, gérée par une fondation à but non lucratif, et son équipe a promis de quitter l'Europe plutôt que d'installer un scan de vos messages.

Rendez-vous sur signal.org , installez l'application, confirmez votre numéro, puis dans Réglages > Confidentialité, créez un nom d'utilisateur pour masquer votre numéro. Si vous voulez aller plus loin, SimpleX Chat (simplex.chat) ne demande ni numéro, ni e-mail, ni aucun identifiant. Personne, pas même les serveurs, ne sait qui parle à qui. Je peux aussi vous recommander dans le même registre Session (getsession.org). Le plus important : faites installer Signal à vos contacts. Une messagerie chiffrée ne sert à rien si vous êtes seul dessus.

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Étape 2 : Quittez Gmail

Gmail lit vos e-mails et vit aux États-Unis, sous une juridiction de surveillance. Le quitter est un énorme gain pour très peu d'effort. Créez un compte sur Proton Mail ( proton.me ), basé en Suisse et chiffré. L'offre gratuite suffit pour commencer. À l'inscription, utilisez l'outil « Easy Switch » pour importer vos anciens messages et contacts, mettez une redirection depuis Gmail, et prévenez vos contacts de votre nouvelle adresse.

Alternative tout aussi solide que je recommande : Tuta ( tuta.com ), allemand, entièrement libre.

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Étape 3 : Changez de navigateur, de moteur de recherche, et fuyez Google

Chrome est un mouchard publicitaire, et Google enregistre chacune de vos recherches. On remplace les deux. Pour un changement indolore, installez Brave ( brave.com ), le navigateur internet de @BrendanEich

. Il a travaillé sur le premier navigateur internet, a inventé JavaScript, le langage utilisé partout sur internet et a cofondé le navigateur Mozilla Firefox.

Brave est comme Chrome, mais sans logiciel espion. Il bloque les pubs et les traqueurs par défaut, coupe les publicités YouTube, et intègre même un accès à Tor en un clic. C'est un navigateur respectueux de la vie privée qui fera que vos données ne seront pas espionnées par Google. Comme alternative libre, je peux vous recommander Librewolf ( librewolf.net ). Je ne recommanderai par contre pas Firefox, dont la dirigeante a eu certains propos contraires à la protection de la vie privée. Enfin, changez le moteur de recherche par défaut de votre navigateur, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Je vous recommande d'utiliser le moteur de recherche de Brave, Brave Search ( search.brave.com), et, comme alternative, DuckDuckGo ( duckduckgo.com ).

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Étape 4 : Utilisez un VPN

Un VPN ne vous protège pas du scan sur votre appareil, mais il masque votre adresse à votre fournisseur d'accès et vous rend l'accès aux sites qui exigent une pièce d'identité. C'est indispensable le jour où l'anonymat sera verrouillé.

Je recommande Mullvad (mullvad.net ) : pas d'e-mail, pas de nom, juste un numéro de compte, une politique sans journaux auditée, et un prix fixe.

Concrètement :

1. Allez sur mullvad.net (si le site est bloqué chez vous, ouvrez-le via le navigateur Tor ou son adresse .onion).

2. Cliquez sur « Générer un numéro de compte ». Sauvegardez ce numéro dans votre gestionnaire de mots de passe et ne le partagez jamais : c'est votre seule clé.

3. Payez. Si la carte bancaire passe, faites au plus simple. Si vous voulez l'anonymat total, payez en cryptomonnaie : cliquez sur « Créer une adresse de paiement à usage unique », et envoyez le montant depuis votre portefeuille. Monero est le plus confidentiel. Le tutoriel d'achat détaillé (Bitcoin, Monero via un swap) est dans ce guide complet :

https://x.com/AureaLibe/status/2016126634235953211

4. Téléchargez l'application sur mullvad.net/download , entrez votre numéro, et connectez-vous à un serveur hors Union européenne. Activez le « kill switch ».

Étape 5 : Sécurisez vos comptes

Un mot de passe unique et fort par service, c'est la base de toute la sécurité.

Installez Bitwarden ( bitwarden.com), gratuit et libre. Créez un mot de passe maître long (une phrase), installez l'extension et l'application, et laissez-le enregistrer puis remplacer vos anciens mots de passe.

Il est important de stocker vos mots de passe dans des logiciels libres et de ne pas les confier à Google ni à Apple. Vos mots de passe permettent d’accéder à toute votre vie. Au même titre que vous ne donnez pas les clés de votre maison à des inconnus, il est de votre devoir de faire de même avec vos mots de passe.

De plus, un gestionnaire de mots de passe permet d’utiliser un mot de passe différent sur chaque site, ce qui renforce vtre vie privée et limite les risques de piratage.

Ensuite, activez la double authentification (authentification à deux facteurs) sur vos comptes importants, avec une application comme Aegis ( getaegis.app ) ou Ente Auth ( ente.com), et jamais par SMS (le SMS est vulnérable au piratage de carte SIM).

Étape 6 : Reprenez le contrôle de vos appareils

C'est le point que beaucoup oublient : on chiffre ses messages mais on garde un système qui espionne. Sur ordinateur, passez à Linux. C’est gratuit, ça ne vous espionne pas et c’est beaucoup plus simple qu’on ne le croit. Les distributions récentes, notamment avec les environnements de bureau GNOME et KDE, sont très intuitives. Les logiciels sont disponibles, et même pour le jeu vidéo, il existe des distributions avec tout ce qu’il faut préinstallé, comme CachyOS ( cachyos.org ) ou Steam OS ( store.steampowered.com/steamos ). Sur mon ordinateur de jeu, Linux est devenu mon choix par défaut. Pour débuter, Linux Mint ( linuxmint.com ) est la distribution la plus simple et la plus proche de Windows.

Sur téléphone, la solution la plus solide est GrapheneOS ( grapheneos.org ). Il s’agit d’un Android dégooglisé et durci qui s’installe sur un Google Pixel en quelques clics depuis un ordinateur.

C’est la vraie parade si un jour votre téléphone lui-même tente de vous scanner ou d’espionner vos conversations. Car le seul moyen réel de contourner ce type de surveillance est d’installer une version d’Android qui n’est pas contrôlée par Google.

Étape 7 : Pour aller plus loin

Si vous voulez pousser la souveraineté au bout : utilisez Tor pour dissocier votre activité de votre adresse IP, hébergez vos propres services avec YunoHost ou Umbrel, faites tourner une intelligence artificielle en local au lieu d'envoyer vos pensées à ChatGPT, et pour les plus exposés, apprenez les règles d'anonymat. Tout est détaillé, pas à pas, dans le guide complet disponible ici :

exitchatcontrol.org





Conclusion

Changer d’outils est un acte de responsabilité individuelle, propre à chacun, qui permet de refuser une surveillance de masse illégitime.

Chiffrer, c’est protéger votre vie privée. S’auto-héberger, c’est vous extraire de la surveillance des entreprises tech. Reprendre le contrôle de ses outils, c’est devenir ingouvernable et souverain.

Le combat est politique. Soutenez les organisations qui s’y opposent, comme l’initiative

fightchatcontrol.eu

, et écrivez à vos élus. C’est ce qui a failli faire tomber Chat Control.

Mais comme la solution ne passera probablement ni par les urnes et ni par le Parlement européen, il est de la responsabilité de chacun de gagner sa liberté et de protéger sa vie privée avec tous les outils à disposition sur Internet. Le guide complet, avec chaque outil expliqué et installé pas à pas, du citoyen au lanceur d'alerte, est ici 👉

exitchatcontrol.org

. Enregistrez-le, partagez-le, faites migrer vos proches.

Cet article sera mis à jour selon l'évolution de la situation.

8:31 PM · 9 juil. 2026

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https://x.com/AureaLibe/status/2075286678365782500