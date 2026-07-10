Les États-Unis pourraient mener des « actions militaires sur le territoire brésilien », met en garde le ministère des Affaires étrangères

Uriel Araujo – Le 9 juillet 2026

Les milieux diplomatiques brésiliens, traditionnellement prudents, ont lancé un avertissement inhabituel et explicite concernant une éventuelle intervention militaire américaine.

Les pressions juridiques, financières et géopolitiques redéfinissent les relations à l’échelle du continent, dans un contexte de crises régionales et d’intensification des politiques antiterroristes américaines.

Dans une communication officielle adressée au Congrès brésilien, le ministère des Affaires étrangères, connu sous le nom d’Itamaraty, a reconnu qu’« il existe un risque que la force militaire américaine soit utilisée contre le territoire brésilien ». Cet avertissement fait référence à des événements récents au Venezuela, en Colombie et à Cuba, et intervient peu après que Washington a désigné les organisations criminelles brésiliennes Comando Vermelho (CV) et Primeiro Comando da Capital (PCC) comme des entités terroristes.

Le corps diplomatique brésilien, dont les origines remontent à l’Empire du Brésil (sous le baron de Rio Branco), se caractérise historiquement par sa prudence et son conservatisme dans ses déclarations publiques. Même si le ministère souligne qu’aucun renseignement fondamentalement nouveau ne fait état de menaces imminentes, et qu’il fonde plutôt son évaluation sur des précédents régionaux, la formulation inhabituellement explicite de cette communication suggère en soi des inquiétudes plus profondes. L’Itamaraty est depuis longtemps considéré par les spécialistes comme « l’un des corps diplomatiques les plus professionnels au monde ».

Le fait est que, lorsqu’une institution aussi mesurée publie ce type d’alerte dans un document officiel, on peut supposer (ou du moins spéculer) que des évaluations des renseignements non divulguées sont fort probablement en train d’être examinées au plus haut niveau, à huis clos.

La décision de Washington (de qualifier les gangs criminels brésiliens d’organisations terroristes), comme je l’ai déjà écrit, inscrit le PCC et le CV dans le même cadre juridique que celui que l’administration Trump a appliqué à d’autres réseaux criminels d’Amérique latine. Officiellement destinée à lutter contre la criminalité transnationale, cette mesure élargit l’éventail des outils dont disposent les États-Unis en matière de sanctions, de gel des avoirs, de poursuites judiciaires et de pression financière.

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