https://x.com/f_asselineau/status/2088237336962244954

💥 𝗘𝗣𝗜𝗗𝗘𝗠𝗜𝗘 𝗗'𝗜𝗡𝗖𝗘𝗡𝗗𝗜𝗘𝗦 𝗘𝗧 𝗗'𝗘𝗫𝗣𝗟𝗢𝗦𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗦𝗨𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗨𝗦𝗜𝗡𝗘𝗦 𝗙𝗔𝗕𝗥𝗜𝗤𝗨𝗔𝗡𝗧 𝗗𝗘𝗦 𝗔𝗥𝗠𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟'𝗨𝗞𝗥𝗔𝗜𝗡𝗘

Rappel des faits :

🔥🇩🇪 𝟯 𝗠𝗔𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟰

Une des usines,près de Berlin,du grand groupe de métallurgie et de défense Diehl,est ravagée par les flammes.

https://bfmtv.com/international/europe/allemagne/allemagne-une-usine-d-armement-en-flammes-les-pompiers-inquiets-d-un-nuage-toxique_AN-202405030583.html

Or Diehl est l'un des fournisseurs d'armes stratégiques de l'🇺🇦:

▪️contrat de 2,2 Mds€ pour la fourniture de 18 IRIS-T

▪️protocole d'accord pour tripler les livraisons de composants antiaériens

▪️projet de partenariat avec l'entreprise🇺🇦 Fire Point pour fabriquer le missile de croisière🇺🇦 Flamingo en🇩🇪

▪️développement de missiles adaptés aux chasseurs F-16🇺🇦.

■ 𝟮𝟲 𝗝𝗨𝗜𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟰

Après enquête,les autorités🇩🇪 affirment que l'incendie de l'usine Diehl était volontaire et s'inscrit dans une campagne de sabotage orchestrée par la Russie🇷🇺.

https://ouest-france.fr/europe/allemagne/berlin/la-russie-accusee-detre-a-lorigine-de-lincendie-dans-lusine-diehl-a-berlin-b8d214b6-3236-11ef-b43e-ba7f8cb7948b

☠️🇩🇪 𝟭𝟭 𝗝𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟰

Citant 5 responsables 🇺🇸 et occidentaux non précisés, CNN affirme que Washington a informé Berlin d'un projet 🇷🇺 d'assassinat du président du principal fabricant d'armes 🇩🇪 Rheinmetall.

https://lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-la-russie-soupconnee-d-avoir-tente-d-assassiner-le-pdg-de-rheinmetall-un-grand-fabricant-d-armes-20240711

Or, depuis l'invasion🇷🇺, Rheinmetall fournit massivement à l'🇺🇦:

▪️chars de combat Leopard 1 et Leopard 2

▪️véhicules de combat d'infanterie

▪️moyens de transport de troupes Marder

▪️centaines de milliers d'obus de gros calibre (155 mm) et de pièces d'artillerie

▪️systèmes de défense anti-aérienne et munitions associées.

En outre, Rheinmetall a

▪️créé des coentreprises avec des structures publiques🇺🇦 pour réparer sur place les blindés endommagés au combat

▪️développé des projets d'usines en🇺🇦 pour y fabriquer munitions et matériel militaire de pointe.

💥🇪🇸 𝟯𝟬 𝗝𝗔𝗡𝗩𝗜𝗘𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟱

Une violente explosion détruit une usine de munitions située près de Murcie (sud-est 🇪🇸).

https://20minutes.fr/monde/4136427-20250130-espagne-explosion-usine-munitions-fait-moins-six-blesses

Or l’usine appartient à Rheinmetall Expal Munitions,filiale🇪🇸 du groupe🇩🇪 Rheinmetall (cf.supra).

Les causes exactes de la déflagration restent inconnues mais la production de munitions est arrêtée pendant un an.

🔥🇫🇷 𝟭𝟬 𝗝𝗔𝗡𝗩𝗜𝗘𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲

Un incendie provoque de très importants dégâts sur le site de Thalès à Brest,qui abrite les activités liées aux systèmes sous-marins et aux sonars.

Officiellement,l'incendie serait accidentel.

https://ici.fr/bretagne/finistere-29/brest/plouzane-un-incendie-maitrise-sur-le-site-de-thales-d-importants-degats-materiels-9094620

Or le groupe🇫🇷 Thales a fourni à l'🇺🇦:

▪️des systèmes de défense sol-air et des radars GM200 et ControlMaster pour contrer les drones et les missiles

▪️un petit nombre de fusils d'assaut ACAR (fabriqués par sa filiale en🇦🇺)

En outre,Thales a créé en🇺🇦 une coentreprise avec l'entreprise de défense🇺🇦 UkrOboronProm pour y renforcer la maintenance.

💥🇧🇬 𝟭𝟬 𝗔𝗢𝗨𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟲

Un incendie suivi d'explosions ravage une usine d'armement située près de Tryavna,en Bulgarie.

https://fr.topcor.ru/73338-v-bolgarii-vzorvalsja-oruzhejnyj-zavod-snabzhavshij-ukrainu-s-2014-goda.html

Or cette usine de l'entreprise🇧🇬 EMCO produisait des armes et munitions, notamment des obus de mortier,qu'elle fournissait à l'🇺🇦 depuis 2014.

💥🇫🇷🇩🇪 𝟭𝟯 𝗔𝗢𝗨𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟲

Une énorme explosion réduit en cendres (cf.vidéo) une usine de KNDS Ammo Italy située à 40km de Rome, bien qu'elle soit fermée pour congés.

https://lavoixdunord.fr/1728836/article/2026-08-13/enorme-explosion-dans-une-usine-d-armement-knds-pres-de-rome-nombreux-secours

Cette usine, filiale🇮🇹du groupe🇫🇷🇩🇪 KNDS, fabrique -des munitions de moyen/gros calibre pour systèmes de défense terrestres et navals

-des propergols solides pour lanceurs.

KNDS participe à la construction du char Leopard ou du système d’artillerie "Canon Caesar", déployés en🇺🇦.

⚠️La piste de l’incendie criminel est privilégiée.

CONCLUSION

Pendant que les médias mainstream désinforment sur des «ingérences russes» imaginaires contre Philippe, Attal et Glucksmann, ils se taisent sur ce qui ressemble fort à une opération concertée de sabotages,bien réelle celle-ci,venue de Russie.

Ce silence se comprend : il est affreux de devoir reconnaître que les va-t-en-guerre🇪🇺, qui prétendent écraser la Russie, sont des clowns qui ne sont même pas capables de sécuriser les usines d'armements sur leur sol national.