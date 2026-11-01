L’éthique de la recherche expérimentale atmosphérique

31 octobre 2026 | ZEROGeoengineering.com |

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Les informations suivantes présentent les principales expériences et essais, les compagnies aériennes et organisations participantes, ainsi que les sources de financement de la recherche mondiale sur les « traînées de condensation » (contrails). Parmi les grandes organisations impliquées, on peut citer : la Federal Aviation Administration (FAA), l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) — une agence affiliée aux Nations unies (ONU) —, la Royal Aeronautical Society (Royaume-Uni), Google Research et Contrails.org, une organisation à but non lucratif créée avec le soutien de Bill Gates.

Les lecteurs noteront que ces activités sont présentées comme relevant de la « recherche » et non de la « modification météorologique » ou de la « géo-ingénierie ». Cette distinction est cruciale sur le plan réglementaire, comme en témoignent les lois sur la modification météorologique en vigueur dans les États du Tennessee, de la Louisiane et de la Floride. Bien que ces lois constituent un point de départ important, elles nécessitent des amendements ; en effet, dans leur rédaction actuelle, elles autorisent des expériences atmosphériques qui ne visent pas explicitement à modifier la température, les conditions météorologiques, le climat ou l’intensité du rayonnement solaire. Des propositions complètes de politiques à l’échelle des États américains peuvent être consultées ICI.

Compagnies aériennes et organisations participantes

Selon le « Blue Lines Airline Contrail Index », 40 compagnies aériennes participent, sur la période 2025-2027, à des essais opérationnels liés à la recherche sur les traînées de condensation : American Airlines, Air France, Cathay Pacific, easyJet, Swiss, TUI, Lufthansa, Condor, DHL, AMELIA, KLM, Etihad Airways, Delta Air Lines, United Airlines, British Airways, Icelandair, SunExpress, Vueling, Kenya Airways, Loganair, Alaska Airlines, Southwest Airlines, Virgin Atlantic, Atlas Air, FedEx, UPS, JetBlue Airways, Hawaiian Airlines, Air Canada, Air New Zealand, China Airlines, Iberia, Discover Airlines, Finnair, LOT Polish Airlines, Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines (SAS) et European Air Transport (EAT). [1]

L’article de l’OTAN de 2007, cité ci-dessous, reconnaît les points suivants :

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), rattachée aux Nations unies (ONU), établit des normes mondiales concernant les émissions des aéronefs.

Les émissions de suies liées à l’aviation peuvent ralentir l’évaporation et, par conséquent, réduire la formation de nuages, ce qui entraîne une diminution des précipitations.

Les émissions persistantes laissées par les réacteurs, appelées « traînées de condensation », ne sont pas constituées uniquement de vapeur d’eau.

Selon le rapport suivant, les polluants atmosphériques émis par les aéronefs comprennent : les SOx (oxydes de soufre), les NOx (oxydes d’azote), les COx (oxydes de carbone), les HSOy (composés dérivés de l’acide sulfureux) et les HNOy (composés dérivés de l’acide nitrique)[2] ; autant de substances reconnues pour contribuer au smog, aux pluies acides et aux problèmes respiratoires.

Institutions participant aux essais expérimentaux :

Cranfield University,

DLR (Centre aérospatial allemand),

George Mason University,

Imperial College London,

Manchester Metropolitan University,

MIT (Massachusetts Institute of Technology),

NASA (National Aeronautics and Space Administration),

University of Bristol, et

University of Leeds. [3]

Organisations et entreprises impliquées :

EUROCONTROL,

FAA (Federal Aviation Administration, États-Unis),

IATA (Association du transport aérien international),

OACI (Organisation de l'aviation civile internationale, ONU),

ICCT (International Council on Clean Transportation),

RMI (Rocky Mountain Institute, États-Unis),

Royal Aeronautical Society (Royaume-Uni),

Safe Landing (Royaume-Uni),

T&E (Transport & Environment, UE),

Contrails.org,

Estuaire,

Flightkeys,

GE Aerospace,

Google Research,

Nexus Lab,

Thales.

Financement des expérimentations de recherche :

« Operation Blue Skies » est financée par le ministère britannique des Transports (Department for Transport) via le programme de R&D « Jet Zero » de l'Aerospace Technology Institute (ATI), avec un montant de 2,65 millions de livres sterling alloué en partenariat avec BIST et Innovate UK (source : communiqué de presse de l'ATI, blog du Met Office).

« CICONIA » est financé dans le cadre du programme européen « Horizon Europe » (convention de subvention n° 101114613), mis en œuvre par l'entreprise commune SESAR 3 (source : page du projet SESAR JU, base de données CORDIS).

« A4Climate » est également financé dans le cadre du programme « Horizon Europe » (convention de subvention n° 101192301) (source : site web du projet A4Climate, actualités du DLR).

« QRITOS » est financé dans le cadre du programme « Non-CO₂ » de l'ATI, mis en œuvre en partenariat avec le DBT (Department for Business and Trade), Innovate UK, le DfT (Department for Transport) et le NERC (Natural Environment Research Council) (source : communiqué de presse de Rolls-Royce, FAQ du programme « Non-CO₂ » de l'ATI).

« D-KULT » est financé par le programme fédéral allemand de recherche aéronautique (LuFo) sous le numéro de subvention 20M211 (source : page du projet DLR, document JECATS). Les « essais expérimentaux » sont définis comme suit : « des exécutions individuelles d’une expérience, au cours desquelles une ou plusieurs variables indépendantes sont modifiées afin de générer un ensemble de données permettant l’analyse statistique de leurs effets, par rapport à une situation de référence ou à d’autres essais. Chaque essai consiste à mettre en œuvre une ou plusieurs interventions, afin d’observer et de mesurer leur impact sur une variable dépendante. » [4]

En l’absence d’un consentement libre et éclairé de la part du public, les expériences de recherche atmosphérique impliquant le rejet de polluants peuvent être considérées à la fois comme un risque environnemental et comme une violation des droits humains.

Face à des partenariats fédéraux américains opaques — impliquant l’ONU, des armées étrangères, des organisations non élues et des entreprises à but lucratif — qui mènent des expérimentations atmosphériques polluantes, certains États américains adoptent des politiques visant à protéger les populations, la faune, les données personnelles et les ressources naturelles.

Sources

[1] https://www.blue-lines.org/airline-index

[2] https://publications.sto.nato.int/publications/STO%20Educational%20Notes/RTO-EN-AVT-150/EN-AVT-150-15.pdf

[3] https://www.blue-lines.org/who-is-who

[4] https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/experimental-trial