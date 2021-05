Images de sang après vaccination

Le 23 mai 2021 - Rense

Ces images ont été publiées sur un réseau social. Nous nous attendons à ce que d'autres images au microscope à fond noir soient publiées, montrant les changements CATASTROPHIQUES dans le sang des personnes qui ont reçu l'injection mortelle... qui n'est en AUCUN cas un "vaccin". Voici le texte qui a été posté avec ces images.

"J'ai une amie biologiste spécialisée en nutrition. C'est une experte dans son domaine et elle m'a énormément aidé. Elle a de nombreux clients qui ont pris le soi-disant vax et leur a demandé de venir pour une analyse de sang gratuite. À sa grande horreur, voici ce qu'elle a vu. L'image du haut est celle d'un sang et de cellules sanguines parfaitement sains avant l'injection du "vax". Les cellules sanguines ont changé radicalement au cours des jours suivants. La troisième image (en bas au centre) montre d'innombrables nanoparticules étrangères (taches blanches) qui apparaissent dans le sang peu après l'injection. Votre corps ne peut JAMAIS s'en débarrasser et ces nanoparticules finiront par pénétrer dans toutes les cellules de votre corps."

En bref, cela signifie que vous ne serez plus jamais le même et que votre santé sera fortement affectée pour le reste de votre vie... aussi courte soit-elle. Il s'agit, sans conteste, d'un crime de génocide de masse contre l'humanité.

Notez que la dernière image, la quatrième, montre que les cellules sanguines de cette personne ne sont plus lisses et symétriques. Elles sont maintenant couvertes de bosses et de protubérances. Il s'agit d'une guerre mondiale intentionnelle contre le sang humain.

Comme le disent les docteurs Sherri Tenpenny et Luc Montagnier, entre autres, les injections vont tuer et ne cesseront jamais de tuer. Rappelez-vous les projections de Deagel.com... seulement 99 millions d'Américains seront en vie en janvier 2025... c'est-à-dire dans 3 ans et 3/4.

Rappelez-vous également que tous les politiciens de premier plan et les acteurs de premier plan tels que Biden, le cerveau mort, Ho Harris Emhoff et le fraudeur Tony Fauci... ont reçu une injection de solution saline à blanc... pas la vraie injection. Fauci ne pouvait même pas se rappeler dans quel bras il avait reçu l'injection le lendemain...

