Ce que je sais et ce que je ne sais pas sur le virus SARS-CoV-2

Edward Curtin - Globalresearch.ca - 19 juin 2021

Après quinze mois de lecture assidue, d'étude, d'observation et de recherche, je suis arrivé à quelques conclusions sur ce qu'on appelle COVID-19.

Je tiens à souligner que j'ai fait ce travail de manière obsessionnelle car il me semblait si important. J'ai consulté des informations et des arguments dans tous les médias, les médias aux ordres et les médias alternatifs indépendants, universitaires, médicaux, livres, etc.

J'ai consulté des chercheurs du monde entier. J'ai lu les sites internet du CDC, de l'Organisation Mondiale de la Santé et des organisations de santé gouvernementales et non gouvernementales. En d'autres termes, je n'ai ménagé aucun effort, malgré les tendances politiques manifestes ou secrètes des sources. Je l'ai fait en tant que sociologue et écrivain, pas en tant que médecin, bien que beaucoup de mes sources aient été des médecins et des articles de médecine.

Mes conclusions succinctes suivent sans liens vers des sources car je n'essaie pas de persuader qui que ce soit de quoi que ce soit, mais je déclare simplement pour le compte rendu public ce que j'en ai conclu. La vie est courte. Je vais le dire maintenant.

Je sais qu'un grand nombre de personnes ont été hypnotisées par la peur, les menaces et les pots-de-vin pour accepter la version de COVID-19 des médias grand public. J'en ai conclu que des personnes se déplacent dans un état de transe et ne le savent pas. Elles ont été poussées dans cet état par une campagne de propagande bien organisée et très sophistiquée qui s'est appuyée sur la peur humaine de la mort et de la maladie. Ceux qui sont derrière cela ont sans aucun doute étudié la forte incidence de l'hypocondrie dans la population générale et la peur d'un « virus » invisible dans les sociétés où la croyance en Dieu et en l'invisible spirituel a été remplacée par la foi en la science. Connaissant bien leur public, ils ont concocté une campagne de peur et de tromperie pour provoquer l'obéissance.

Je ne sais pas, mais je soupçonne que ceux qui ont été si hypnotisés ont tendance à être principalement des membres des classes moyennes à supérieures, ceux qui ont tant investi dans le système. Cela inclut les personnes qui ont fait de longues études.

Je sais que confiner des centaines de millions de personnes en bonne santé, insister pour qu'elles portent un masque inutile, leur dire d'éviter les contacts humains, détruire la vie économique des gens ordinaires ont créé de vastes souffrances qui visaient à leur faire comprendre qui contrôle et qu'ils révisent mieux leur compréhension des relations humaines pour s'adapter à la nouvelle irréalité numérique que les producteurs de cette mascarade tentent de mettre en place en chair et en os, face à face avec la réalité humaine.

Je sais que le test PCR inventé par Kary Mullis ne peut pas tester le virus présumé ou tout autre virus et donc tous les nombres de cas et de décès ne sont basés sur rien. Ils sont invoqués de nulle part dans un acte de magie de masse. Je sais que la conviction qu'il peut ainsi tester a commencé avec le protocole PCR Corona non scientifique créé par Christian Drosten en Allemagne en janvier 2020 qui est devenu la méthode standard pour tester le SRAS-CoV-2 dans le monde. Je suis sûr que cela a été planifié et fait partie d'un complot de haut niveau. Ce protocole fixe le seuil de cycle (amplification) à 45, ce qui ne peut qu'aboutir à des résultats faussement positifs. On les appelait alors cas : Un acte de fraude à grande échelle.

Je ne sais pas si le virus présumé a déjà été isolé dans le sens d'être purifié ou détaché de tout le reste à part être cultivé en laboratoire. Donc je ne sais pas si le virus existe.

Je sais que les «vaccins» expérimentaux à ARNm qui sont imposés à tout le monde ne sont pas des vaccins traditionnels mais des expériences dangereuses dont les conséquences à long terme sont inconnues. Et je sais que Moderna dit que son «vaccin» non vaccinal à ARN messager (ARNm) fonctionne «comme un système d'exploitation sur un ordinateur» et que le Dr Robert Malone, inventeur de la technologie des vaccins à ARNm, dit que les nanoparticules lipidiques des injections voyagent dans tout le corps et s'installer en grande quantité dans de multiples organes où la protéine de pointe, étant biologiquement active, peut causer des dommages massifs et que la FDA le savait.

De plus, je sais que des dizaines de milliers de personnes ont souffert des effets indésirables de ces injections et que plusieurs milliers en sont mortes et que ces chiffres sont largement sous-estimés en raison des systèmes de notification. Je sais qu'avec ce nombre de victimes dans le passé, ces injections expérimentales auraient été arrêtés depuis longtemps ou n'auraient jamais commencé. Le fait qu'ils ne l'aient pas fait me convainc donc qu'un programme radicalement pervers est en cours dont le but n'est pas de nuire à la santé parce que les responsables savent ce que je sais et bien plus encore.

Je ne sais pas d'où vient ce prétendu virus, s'il existe.

Je sais que depuis le début de cette crise, il y a eu un effort concerté à travers le monde pour refuser l'accès à des traitements efficaces éprouvés tels que l'hydroxychloroquine, les stéroïdes, l'ivermectine dans un effort planifié pour vacciner le plus de personnes possible. Cela seul révèle un agenda centré non pas sur la santé mais sur la soumission du plus grand nombre de personnes possible à la vaccination et au contrôle. Le contrôle social est le nom de ce jeu mortel.

Je sais que ceux qui promeuvent ces vaccins – le Forum économique mondial, l'Organisation mondiale de la santé, la Fondation Gates, la Fondation Rockefeller, etc. – ont de longue date le désir de réduire drastiquement la population mondiale et que leur promotion de l'eugénisme sous divers noms est très connue. Je suis convaincu que la « thérapie génique » de type ARNm totalement non testée est la clé de leur plan de réduction de la population.

Je ne sais pas s'ils réussiront.

Je sais qu'il faut leur résister.

Je ne sais pas pourquoi tant de bonnes personnes ne peuvent pas discerner ce mal. Je ne peux que l'attribuer au fait d'avoir été séduit par une campagne de propagande hypnotique massive qui a fait appel à leurs peurs les plus profondes et qui aboutira à la réalisation de ces peurs parce qu'elles pensaient qu'elles étaient libres. C'est une grande tragédie.

Je sais que toutes les statistiques sur les cas et les décès « du » COVID-19 ont été manipulées pour créer une fausse pandémie. L'une des preuves les plus évidentes de cela est la disparition présumée de la grippe et les décès dus à la grippe. Seule une personne en transe pourrait ne pas comprendre la logique absurde de l'argument selon lequel cela était le résultat du port du masque alors qu'en même temps le COVID-19 aéroporté s'est propagé comme une traînée de poudre jusqu'à ce que cela s'arrête précipitamment en janvier 2021 lorsqu'un petit nombre de gens ont été vaccinés.

Je sais qu'il n'y a pratiquement pas eu de surmortalité pendant tout cela.

Je ne sais pas où tout cela finira mais j'espère contre tout espoir que l'opposition croissante à cette tromperie va grandir et la vaincre malgré la censure organisée qui est en cours contre les opinions dissidentes. Je sais que lorsqu'une censure organisée à cette échelle a lieu, ceux qui la sous-tendent ont peur de la révélation de la vérité. Une simple compréhension de l'histoire le confirme.

Je sais que le sursis temporaire que les autorités ont accordé à leurs sujets sera suivi de nouvelles restrictions sur les libertés fondamentales, les blocages du virus corona reviendront probablement, les boosters de « vaccins » seront promus et la pression du Forum économique mondial pour une grande réinitialisation avec une quatrième révolution industrielle conduira au mariage de l'intelligence artificielle, des cyborgs, de la technologie numérique et de la biologie avec les États-Unis et d'autres pays continuant à se glisser dans une nouvelle forme de contrôle fasciste à moins que les gens du monde entier ne se lèvent et résistent en grand nombre. Je suis encouragé par les signes qui montrent que cette résistance grandit.

Enfin, je sais que si les forces autoritaires gagnent la bataille immédiate, quelqu'un écrira un livre avec un titre comme celui du classique de Milton Mayer : « Ils croyaient être libres » Il sera censuré. Peut-être sera-t-il d'abord partagé via samizdat. Mais à la fin, après beaucoup de souffrances et de morts, la vérité sur ce programme diabolique prévaudra et il y aura beaucoup de pleurs et de grincements de dents.

Nous sommes dans une guerre spirituelle pour l'âme du monde.

Edward Curtin est un éminent auteur, chercheur et sociologue de l'ouest du Massachusetts.

Il est chercheur associé au Centre de recherche sur la mondialisation.

Il est l'auteur de À la recherche de la vérité dans un pays de mensonges

https://www.globalresearch.ca/what-i-know-and-dont-know-about-sars-cov-2-virus/57