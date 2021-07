Les vaccins Covid de Pfizer "détruisent tous les systèmes du corps humain", avertissent des experts israéliens de la santé.

le juillet 23, 2021

Le Comité du peuple israélien (IPC), un groupe d'experts israéliens de la santé dirigé par des citoyens, a publié son rapport d'avril, dans lequel il lance un avertissement urgent selon lequel le vaccin Pfizer/BioNTech endommage pratiquement tous les systèmes de l'organisme.



Alors que la plupart de l'attention autour des vaccins s'est concentrée sur le vaccin d'AstraZeneca, qui est lié à des caillots sanguins mortels, l'injection de Pfizer est en fait beaucoup plus dangereuse, selon les dernières données.



Le rapport d'avril de l'IPC avertit que l'injection du vaccin Pfizer peut entraîner des problèmes de santé catastrophiques, comme le prouvent les innombrables vies israéliennes qui ont été endommagées par le vaccin.



Le rapport indique : "Jamais un vaccin n'a fait autant de blessés ! Nous avons reçu 288 rapports de décès survenus à proximité de la vaccination (90% jusqu'à 10 jours après la vaccination). 64% sont des hommes".



Cependant, les chiffres du ministère israélien de la Santé affirment que seuls 45 décès sont survenus à proximité de la vaccination. Comme l'indique le rapport, cet "écran de fumée", ce manque de transparence et cette tromperie ne font que provoquer davantage de décès.



Si les chiffres contenus dans le rapport de la CIPV sont valables, alors plus d'Israéliens sont morts du vaccin Pfizer que d'Européens du vaccin AstraZeneca dans toute l'Europe.



Le rapport avertit : "Selon les données du Bureau central des statistiques (CBS), en janvier-février 2021, en pleine opération de vaccination, on a constaté une augmentation de 22 % de la mortalité globale en Israël par rapport à la mortalité moyenne bimestrielle de l'année précédente.



"En fait, la période de janvier-février 2021 est la plus meurtrière de la dernière décennie, avec les taux de mortalité globale les plus élevés, par rapport aux mois correspondants des dix dernières années."



Le rapport souligne que les jeunes âgés de 20 à 29 ans semblent être le groupe démographique qui a connu l'augmentation la plus spectaculaire de la mortalité après le déploiement du vaccin Pfizer.



"Dans ce groupe, au cours de la même période de vaccination, janvier-février 2021, on a constaté une augmentation de 32% de la mortalité globale par rapport à la mortalité moyenne bimensuelle en 2020".



"L'analyse statistique des informations du Bureau central des statistiques, combinée aux informations du ministère de la Santé, permet de conclure que le taux de mortalité parmi les vaccinés est estimé à environ 1 : 5000 (1 : 13000 chez les 20-49 ans, 1 : 6000 chez les 50-69 ans, 1 : 1600 chez les 70 ans et plus)."



Sur la base de ces données, l'IPC estime que le nombre de décès en Israël survenus à proximité du vaccin Pfizer est d'environ 1 000 à 1 100 personnes. Le rapport indique que le risque de décès après la seconde dose est plus élevé que le risque de décès après la première dose.



"Il existe une forte corrélation entre le nombre de personnes vaccinées par jour et le nombre de décès par jour, dans une fourchette allant jusqu'à 10 jours après la vaccination dans tous les groupes d'âge.



"Pour les 20-49 ans - une fourchette de 9 jours entre la date de la vaccination et le décès ; pour les 50-69 ans - 5 jours entre la date de la vaccination et le décès ; pour les 70 ans et plus - 3 jours entre la date de la vaccination et le décès."



En publiant ce rapport, l'IPC espère que le gouvernement israélien et les gouvernements du monde entier reconnaîtront que "le manque de transparence tue les gens."



L'IPC conclut que : "La tromperie et la dissimulation conduisent les gens au handicap et à la perte de vie. Supprimez toute confidentialité, créez des mécanismes de déclaration transparents et contrôlés ; ce n'est qu'alors que l'on pourra sauver des vies et éviter d'autres dommages causés par l'outil même qui est censé préserver la santé.



"Est-ce un cas où le médicament est plus mortel que la maladie ?"