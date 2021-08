Chiffres des manifestations : entre manipulation et communication

Wolf Wagner, journaliste pour FranceSoir - Publié le 07/08/2021 à 12:23

ENQUETE - À l'heure où une partie de la France conteste massivement dans la rue l'instauration d'un passe sanitaire aux allures de vaccination obligatoire, ils sont nombreux à s'interroger sur la crédibilité des chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Seul organisme en charge de compter officiellement ces cortèges, Beauvau pourrait-il chercher à minimiser l'ampleur des manifestations hostiles à une mesure que son gouvernement cherche absolument à mettre en place ?



Quiconque s'est déplacé dans la rue au cours des derniers samedis, qui plus est à Paris, a pu prendre conscience de l'immense décalage pouvant exister entre les chiffres officiels relatés par Beauvau et la réalité constatée sur le terrain.



Le 31 juillet 2021, le ministère de l'intérieur a par exemple relevé environ 15.000 personnes en tout et pour tout dans les rues de la capitale, là où plusieurs cortèges, dont a minima deux de plus de 20.000 personnes, y avaient été recensés par les manifestants.

Dès lors, comment le Ministère de l'intérieur opère-t-il pour manipuler les apparences ? Sur quelles failles et sur quels mécanismes s'appuie-t-il pour obtenir des chiffres aussi bas ?



Dans l'enquête qui suit; vous découvrirez dans un premier temps les imprécisions et les qualités de chaque méthode de comptage utilisée en France (celle de la police, mais aussi des syndicats, de la presse et des Gilets jaunes). Dans un second temps, vous apprendrez comment Libération a pu colporter une fausse information à trois reprises dans l'unique but de minimiser la connivence entre le pouvoir en place et Assaël Adary, le président d'Occurence, la société en charge de compter les manifestants pour les grands médias.

Enfin, dans la dernière partie de cette enquête, démonstration scientifique et factuelle à l'appui, vous comprendrez, point par point, comment Beauvau manipule les apparences en optimisant chaque faille, chaque possibilité lui permettant de niveler vers le bas ses comptages.