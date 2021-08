Le coronavirus se propage parmi les vaccinés dans les pays les plus vaccinés

Analyse par The Vaccine Reaction - Le 3 août 2021





Une étude récente publiée par le King's College de Londres, qui exploite l'application ZOE COVID Study pour surveiller les taux d'infection et de vaccination au COVID, a révélé qu'au 15 juillet 2021, il y avait en moyenne 15 537 nouveaux cas symptomatiques quotidiens de COVID-19 parmi les personnes partiellement ou totalement vaccinées au Royaume-Uni, soit une augmentation de 40 % par rapport au total de 11 084 nouveaux cas de la semaine précédente.1,2



Les infections parmi les personnes vaccinées au Royaume-Uni dépassent les infections parmi les personnes non vaccinées



L'étude Zoe COVID, dirigée par l'épidémiologiste Tim Spector, MD, du Kings College de Londres, a estimé qu'il y avait 17 581 nouveaux cas symptomatiques quotidiens de COVID-19 chez les personnes non vaccinées, soit 22 % de moins que le total de 22 638 nouveaux cas de la semaine précédente.



Selon un communiqué de presse publié par les auteurs de l'étude, "Avec l'augmentation continue des cas dans le groupe vacciné, le nombre de nouveaux cas dans la population vaccinée devrait dépasser celui des non vaccinés dans les prochains jours "3,4.



Le 17 juillet, le ministre de la Santé du Royaume-Uni, Sajid Javid, a annoncé qu'il avait été testé positif au virus du SRAS-CoV-2, bien qu'il ait reçu deux doses du vaccin expérimental AZD1222 COVID d'AstraZeneca/Oxford University les 17 mars et 16 mai.5

Dans un message posté sur Twitter, Javid a écrit :



"Ce matin, j'ai été testé positif au COVID. J'attends le résultat de ma PCR, mais heureusement, j'ai été vacciné et les symptômes sont légers "6.



Avec une population de plus de 66 millions de personnes, les deux tiers des adultes du Royaume-Uni ont reçu le vaccin COVID-19, ce qui représente un total de 82 592 996 vaccinations au 20 juillet. Quelque 46 349 709 Britanniques ont reçu la première dose et 36 243 287 ont reçu la deuxième dose. Le pays ne vaccine pas les enfants.7



Le Royaume-Uni fait partie des pays les plus vaccinés au monde, mais il connaît une troisième vague d'infections à coronavirus qui serait en grande partie due à la propagation du variant Delta du virus.8,9 D'autres pays fortement vaccinés comme Israël connaissent également une nouvelle vague d'infections à coronavirus due au variant Delta.



La plupart des infections en Israël concernent des personnes vaccinées



En Israël, environ 60 % des 9,3 millions d'habitants du pays ont reçu au moins une dose du vaccin COVID. Environ 85 % des adultes israéliens ont été vaccinés. Pourtant, la plupart des nouvelles infections à coronavirus surviennent chez des personnes vaccinées10.



Début juillet, l'ancien ministre de la Santé Chezy Levy, MD, a confirmé que "55 % des personnes nouvellement infectées [en Israël] avaient été vaccinées "11.



On constate également une augmentation inquiétante du nombre de personnes vaccinées hospitalisées en Israël. Un article paru dans le Jerusalem Post la semaine dernière indiquait que le ministère israélien de la Santé avait signalé que 124 personnes avaient été hospitalisées pour le COVID-19 le 20 juillet et que 65 % d'entre elles étaient complètement vaccinées. Sur ces 124 personnes, 62 étaient dans un état grave et 70% de ces patients étaient entièrement vaccinés.12



Au début du mois, le ministère de la Santé a estimé que le produit biologique BNT162b2 COVID de Pfizer/BioNTech n'était efficace qu'à 64 % pour prévenir les infections symptomatiques du COVID-19, notamment celles causées par le variant Delta. Mais le taux d'efficacité du vaccin expérimental COVID de Pfizer dans la prévention de l'infection (et de la transmission) pourrait être inférieur13.



"Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure le vaccin aide, mais c'est nettement moins", a déclaré le Premier ministre israélien Naftali Bennett14.



Les infections au Chili, aux Seychelles et en Mongolie concernent principalement des personnes vaccinées



Le Chili est un autre exemple de pays fortement vacciné qui a connu une nouvelle flambée d'infections à coronavirus principalement parmi sa population vaccinée. Sur les milliers de nouveaux cas de coronavirus signalés quotidiennement dans ce pays, 80 % concernent des personnes vaccinées. Le Chili a entièrement vacciné 55 % de sa population15.



Les exemples du Royaume-Uni, d'Israël et du Chili, ainsi que d'autres pays fortement vaccinés comme les Seychelles et la Mongolie, qui connaissent des infections à coronavirus principalement parmi les groupes vaccinés de leur population, posent un dilemme.16 Les gouvernements de ces pays doivent décider si le problème vient du fait qu'un nombre insuffisant de personnes a été vacciné ou si les vaccins ne sont tout simplement pas aussi efficaces que prévu.

Les vaccins pourraient-ils être à l'origine de la hausse des infections ?



Il existe également un troisième problème possible qui a été soulevé par le virologue français et lauréat du prix Nobel Luc Montagnier, MD, en mai 2021. Dans une interview avec Pierre Barnérias de Hold-Up Media, le Dr Montagnier a déclaré qu'il pensait que les programmes de vaccination de masse pour le COVID pouvaient en fait provoquer des mutations du CoV-2-SRAS comme le variant Delta et, ainsi, prolonger la pandémie.17



Le Dr Montagnier a expliqué que dans chaque pays qui entreprend une campagne de vaccination de masse, " la courbe des vaccinations est suivie de la courbe des décès. " Il a déclaré que les vaccins COVID créent des anticorps qui obligent le virus à "trouver une autre solution" ou à "mourir", ajoutant que ce sont les variants qui "sont une production et un résultat de la vaccination "18.



Les opinions du Dr Montagnier sont certes controversées. L'idée que les vaccinations puissent en fait exacerber la pandémie de COVID est peut-être un concept trop difficile à envisager pour les responsables gouvernementaux. Mais cette possibilité ne doit pas être écartée d'emblée.



L'une des meilleures explications de cette dynamique a été donnée par Barbara Loe Fisher, cofondatrice et présidente du National Vaccine Information Center (NVIC), dans une interview de 2011, lorsqu'elle a décrit l'évolution de la bactérie de la coqueluche pour échapper aux vaccins :



"[C]haque forme de vie veut vivre, veut survivre. Principe universel. Et les virus et les bactéries ne font pas exception. Et lorsque vous exercez une pression sur un virus ou une bactérie qui circule, avec l'utilisation d'un vaccin qui contient une forme modifiée en laboratoire de ce virus ou de cette bactérie, il ne semble pas illogique de comprendre que cet organisme va se battre pour survivre, il va trouver un moyen de s'adapter pour survivre. "19



