Vaccination anti-Covid – De qui se moque-t-on ?

Gerard Durrmann Mondialisation.ca, 23 août 2021

Un projet nommé COVIREIVAC, coordonné par l’INSERM a été élaboré pour définir un protocole de lutte par la vaccination contre le COVID.

Source : https://www.covireivac.fr/les-essais-en-cours/une-phase-3-est-elle-possible-en-france-pour-la-covid-19/

A priori un gage de sérieux puisque dans le monde médical cela signifie la mise en oeuvre de procédures strictes, soigneusement élaborées par des scientifiques responsables et d’une grande compétence. Mais la gestion de cette crise sanitaire, non plus par des spécialistes du monde médical, mais les politiques se sont emparés de direction des opérations et on constate à quel point les Français sont pris pour des imbéciles et utilisés comme cobayes au profit de « Big Pharma ».

En enfreignant les règles déontologiques les plus élémentaires la population française est entraînée dans un acharnement vaccinal dont le monde scientifique ignore absolument tout des conséquences à moyen et long terme.

Traitements préventifs ? L’ordre des médecins l’évoque mais le gouvernement s’en moque.

Traitements précoces ? Pas vraiment interdits mais voir ceci.