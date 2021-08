« Vaccination »: l’argumentaire des experts romands débunké

Jean-Dominique Michel – Le 6 août 2021

Je partage ici le fruit d’un effort collectif pour mettre en justes perspectives les questions qui se posent relativement à l’efficacité et la sécurité des « injections géniques expérimentales » présentées comme vaccins anti-Covid.

A force de lire, d’entendre et de voir la propagande massive et sans le moindre débat contradictoire véhiculée par tous les canaux d’information officiels ou dépendant des médias grands publics, il m’a paru important de reprendre les affirmations simplificatrices et pas toujours très honnêtes des « scientifiques » qui sont les seules voix autorisées. Et qui tous sont sous d’importants conflits d’intérêts avec les laboratoires producteurs ainsi que, pour la plupart, la fondation Gavi, un lobby vaccinal mondial financé par la fondation Gates.

Ces réalités ne sont pas forcément en elles-mêmes problématiques, à condition qu’elles soient reconnues et nommées. Ce qui n’est jamais le cas en Suisse romande, ou alors en passant, dans un dénégation quelque peu ricanant que cela pourrait avoir la moindre importance. Alors qu’on sait au contraire pertinemment que ce cas de figure (étudié abondamment dans la littérature scientifique) influence le jugement des experts concernés et tend à déformer leur perception de la réalité.

Tous les conflits d’intérêts financiers (divulgués ou non divulgués, pertinents ou non pertinents, touchant à la recherche ou non) influencent le fait que les études rapportent des résultats favorables aux sponsors de l’industrie.

(Réf. : cliquer ici.)

Cela n’en rendait que plus nécessaire le fait de passer à l’examen leurs affirmations.

Ce travail effectué, la journaliste Amèle Debey a choisi de le publier sur son Impertinent Media qui, avec avec Bon pour la tête , Re-check et l’ Antipresse , sont les seuls médias qui osent faire un réel travail journalistique en contrastant les points de vue, en investiguant voir en menant des enquêtes sur les vraies questions qui se posent. Je le re-publie ici avec son aimable autorisation et avec le texte introductif qu’elle a rédigé pour expliciter la démarche et ses implications.

Vaccination: les raisons de la méfiance